Byki straciły zapał

Po udanym otwarciu piątkowych notowań wydawało się, że to popyt będzie rozdawał karty na warszawskim parkiecie. Szybko jednak się okazało, że byki wcale nie są skore do tego aby zdominować sesję. Mało tego...wraz z upływającym czasem obóz ten zaczął przechodzić do defensywy. WIG20 z 0,5 proc. wzrostu z początku sesji po godz. 11 zjechał pod kreskę. Na szczęście na razie podaż też nie jest w stanie przejąć inicjatywy na parkiecie. W efekcie o godz. 12.30 wskaźnik największych spółek naszego parkietu oscylował przy poziomie zamknięcia z wczoraj. Na rynku mamy więc do czynienia z klasycznym przeciąganiem liny. Dotyczy to nie tylko największych spółek. Podobną sytuację mamy w segmencie średnich i małych firm. mWIG40 na razie jest nieznacznie nad kreską, natomiast sWIG80 traci około 0,3 proc.