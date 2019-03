WIG20 próbuje oddalić się od dołka

Wtorkowa sesja nad Wisłą stanowiła kontynuację poniedziałkowych wydarzeń i wraz z cofaniem się podaży WIG20 sukcesywnie oddalał się od 2300. Na wykresie uformował się ciekawy defensywny układ, mianowicie wskutek wczorajszego podbicia pojawiła się możliwość lokalnej aprecjacji znad linii trendu spadkowego, który został przełamany przez trzy wiedźmy kilka dni temu. Zwolennicy grania długich pozycji zapewne doszukują się formacji oG&R, która rzekomo wykształciła się w ostatnich tygodniach. O ile układ tegorocznych ekstremów nawiązuje do ww. formacji, o tyle jej umiejscowienie sprawia, że nie jest to struktura odwrócenia trendu a tym samym nie można na jej podstawie stawiać wiarygodnych predykcji. W opozycji do tego, co widać na WIG20 stoi WIG, który jest świeżo po teście linii trendu wzrostowego. Niestety test ten odbył się od południowej strony linii co oznacza nieudaną próbę powrotu benchmarku do wzrostowego układu. We wtorek WIG ponownie uzupełnił lukę bessy powstałą podczas poniedziałkowego otwarcia, jednakże okno wciąż pozostaje otwarte a tym samym stanowi pretekst dla byków do wykonania wzrostowej kontry. Wskutek wczorajszych wydarzeń na Wall Street oraz śledząc poranne notowania kontraktów na S&P500 i DAX można spodziewać się neutralnego otwarcia na GPW. Na korzyść byków przemawia lokalna sytuacja techniczna na wykresie godzinowym, jednakże posiłkując się wykresem dziennym jak i tygodniowym więcej argumentów do ataku mają niedźwiedzie. Otoczenie zewnętrze jak na razie jest stabilne, jednakże po zeszłotygodniowych wydarzeniach na Deutsche Boerse jak i Wall Street, outlook trudno być optymistą w średnim terminie...