WIG20: start przy oporze

Jak na razie przez cały tydzień WIG20 balansuje w bardzo wąskim zakresie punktowym, którego szerokość sięga około 20 pkt. Od dołu wspiera go okrągły poziom 2300 pkt, natomiast od góry nie jest w stanie przebić 2320 pkt. Początek piątkowej sesji wypadł co prawda 3 pkt wyżej, natomiast kolejne minuty nie przynoszą kontynuacji zwyżki, a cofnięcie do poziomu zamknięcia z poprzedniego dnia. Trudno się temu jak na razie dziwić, ponieważ wczorajsza sesja za oceanem nie przyniosła rozwiązania co do kontynuacji trendu wzrostowego, czy też korekty. S&P500 drugi dzień z rzędu walczył ze szczytem z początku marca, jednak tu też inwestorzy czekają na wyraźniejszy sygnał. Amerykański indeks zakończył dzień nieznacznym spadkiem, ale wciąż utrzymuje się nad poziomem 2800 pkt.