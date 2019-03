WIG20 kończy korektę?

Po południu WIG20 rośnie o 0,94 proc., do 2341 pkt. Jak na razie oznacza to zatem wybicie z kanału spadkowego, który tworzył się po utworzeniu formacji podwójnego szczytu. Co więcej, udało się wybić ponad strefę 2320-2330 pkt, która w ostatnich dniach stawiała mocny opór. Gdyby sesja zakończyła się w taki sposób, oznaczałoby to najprawdopodobniej koniec korekty spadkowej.