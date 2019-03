„Misie” rządziły na GPW

Główne indeksy w Europie, jak np. CAC40 czy DAX, kończyły dzień spadkami. Od zniżki S&P 500 o 0,35 proc. zaczęła się również sesja w USA. Przy amerykańskim rynku warto się zatrzymać na dłużej. Przypomnijmy, że od grudniowego dołka do niedawna S&P 500 urósł o blisko 20 proc., co jest umowną granicą zmiany trendu, a w tym przypadku oznaczałoby powrót do hossy. Jednak bariera w postaci 2800 pkt okazuje się być zbyt trudna do pokonania. Gdyby środowa sesja zakończyła się wspomnianą zniżką to na wykresie wyrysowałaby się już trzecia czarna świeca i scenariusz korekty mocnych wzrostów w ostatnich kilkunastu tygodni stałby się bardzo prawdopodobny.