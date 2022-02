Byki znów mają swoje pięć minut

Główny indeks zaczął oddawać wzrosty i w południe pojawiło się nawet widmo spadków. Szczególnie słabo radziły sobie papiery Allegro, które taniały w ciągu dnia nawet ponad 5 proc. i ustanawiały coraz to nowe historyczne minima. Od początku notowań był jednak wiadomo, że to co najważniejsze ma się wydarzyć w drugiej części notowań. Gwoździem programu miała być bowiem decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Poznaliśmy ją godzinę przed końcem notowań. Wtedy też zaczęło się więcej dziać na GPW. Na szczęście nie okazał się to gwóźdź do trumny, a wręcz przeciwnie.