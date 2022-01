Poranek maklerów: Raport Apple daje nadzieję

Nasze wczorajsze obawy o pogorszenie sentymentu w Europie względem porannych wskazań kontraktów futures zupełnie się nie zmaterializowały. Główne indeksy bardzo szybko osiągnęły poziomy neutralne, a potem w oderwaniu od przebiegu sesji w Azji wyszły na plusy, ciągnąc za sobą notowania kontraktów futures na S&P500 i NASDAQ. Pozytywny przebieg sesji został scementowany naprawdę doskonałymi danymi o amerykańskim PKB (6,9% k/k saar vs. konsensus 5,3% k/k saar). Należy oczekiwać jednak, że będzie to raczej efekt jednorazowy. Liczba potwierdza świetne tempo wzrostu amerykańskiej gospodarki w październiku i listopadzie, ale osią obaw inwestorów jest teraz widoczne od grudnia spowolnienie. Publikowane wczoraj zamówienia na dobra trwałe (-0,9% m/m vs. konsensus -0,6% m/m) są kolejnym z długiej linii wskaźników makroekonomicznych, które zawiodły w ubiegłym miesiącu. Mimo to dzień w Europie kończył się bardzo dobrze. Na kluczowych rynkach zobaczyliśmy wzrosty od 0,42% (DAX) do 1,13% (FTSE100).