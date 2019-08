Zagraniczny potencjał wzrostu

Wartość krajowego rynku oświetleniowego szacowana jest na około 2 mld zł, natomiast według szacunków globalny rynek do 2020 r. wzrośnie do około 90 mld euro. Zdecydowanie większy potencjał drzemie w modernizacji oświetlenia. Rozwijamy działalność zagraniczną, by zwiększyć udział eksportu w przychodach. Umacnianie pozycji za granicą realizujemy, wykorzystując rozwój kontaktów biznesowych i sieci przedstawicieli handlowych.