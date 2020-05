Biomass Energy z lepszym kwartałem rok do roku

"Wpływ na zwiększone przychody w I-szym kwartale miał głównie zwiększony udział części technologicznej i innowacyjnej, która generuje coraz większe obroty. Przychody uzyskiwane w tym kwartale pochodziły w dużej mierze z wykonanych prac projektowych i konstrukcyjnych przy pojazdach elektrycznych oraz pracy nad bateriami, co oznacza realizację zysków z naszych prac nad elektromobilnością i magazynowaniem energii. Jest dla nas szczególnie ważne iż pozwoliło to zwiększyć przychody spółki przy jednoczesnym dobrym poziomie zyskowności, niezależnie od faktu iż w tymże kwartale wystąpiły nadzwyczajne okoliczności spowodowane światową pandemią koronawirusa" - czytamy w liście prezesa do akcjonariuszy.