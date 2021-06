TydzieńNaRynkach: Inflacja nie wystraszyła inwestorów

CRB Index niespiesznie, ale konsekwentnie pnie się w górę. Do czwartku zwyżkował o 0,5 proc., docierając do poziomu najwyższego od prawie sześciu lat. Sytuacja na giełdach towarowych była jednak w ostatnich dniach mocno zróżnicowana. Dynamiczne zwyżki miały miejsce w przypadku surowców energetycznych. Cena węgla z dostawą do Rotterdamu rosła o ponad 7 proc. i była najwyższa od prawie trzech lat. Pokonanie tego oporu mogłoby otworzyć drogę do kontynuacji tendencji wzrostowej o zasięgu nawet 30 proc. Dobrą passę kontynuuje ropa naftowa, choć fundamenty wcale nie są jednoznacznie pozytywne. Notowania amerykańskiej WTI zwyżkowały o prawie 1 proc., dochodząc do 70 dolarów za baryłkę, czyli poziomu widzianego poprzednio prawie trzy lata temu. Bardzo dobrze wpisuje się to w tendencję proinflacyjną coraz mocniej grożącą odbiciu globalnej gospodarki. Czynniki bieżące, takie jak spadek zapasów surowca w Stanach Zjednoczonych i perspektywa sezonowego wzrostu popytu na paliwa, przeważają na razie nad przesądzonym już zwiększeniem wydobycia przez państwa zrzeszone w OPEC i współpracujące z tym kartelem. Długoterminowe prognozy, dotyczące popytu i podaży, są wciąż obarczone dużą dozą niepewności. Cena europejskiej Brent przekroczyła w czwartek 72,5 dolara za baryłkę. Mimo że prognozy dotyczące większości metali przemysłowych wskazują wyraźnie na przewagę popytu nad podażą, sytuacja w tym segmencie wcale nie była jednoznaczna. Ruda żelaza drożała o ponad 3 proc. W górę, choć w znacznie mniejszej skali, szły też notowania cyny, ołowiu i aluminium. Ze spadkowej korekty, trwającej od połowy maja, nie mogą wykaraskać się notowania miedzi. Kontrakty terminowe na ten metal zniżkowały do czwartku o niemal 1 proc., po raz kolejny szykując się do testowania technicznego wsparcia, leżącego w okolicy 440 centów za funt. Czynniki fundamentalne wciąż przemawiają na korzyść byków, ale po wcześniejszym rajdzie ochłodzenie nastrojów wydaje się w pełni uzasadnione, tym bardziej że wciąż niejasne pozostają starania chińskich władz, dążących do przeciwdziałania wzrostowi cen surowców. W dłuższym horyzoncie kontynuacja hossy na tym rynku to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Korekcyjne spadki kontynuowane były w przypadku platyny i palladu. Notowania pierwszego z tych metali zniżkowały o 1 proc., testując dołek z połowy marca. Pallad taniał o ponad 2 proc. Z osłabienia dolara korzystało złoto, którego notowania szły w górę o 0,5 proc., trzymając się wciąż w pobliżu 1900 dolarów za uncję, choć niedźwiedzie nie ustają w dążeniu do zepchnięcia ceny na niższy poziom. Na rynku surowców rolnych sytuacja była dość zróżnicowana, ale nic nie wskazuje, by wzrostowa tendencja miała ulec zmianie. Notowania kukurydzy zwyżkowały o ponad 2 proc., ale pszenica taniała o 0,7 proc., po raz kolejny odbijając się od 700 centów za buszel. O ponad 2,5 proc. w dół szły notowania soi.