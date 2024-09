Sytuacja na rynkach 24 września - mocne wsparcie z Chin

Po tym jak wczoraj Ludowy Bank Chin obniżył o 10 punktów baz. stopę procentową dla 14-dniowych operacji reverse repo, tak samo zrobił teraz dla operacji 7-dniowych. Ale najważniejszym elementem jest dzisiaj cięcie stopy RRR (rezerw obowiązkowych dla banków) aż o 50 punktów baz. i zapowiedź dalszych obniżek RRR, oraz głównych stóp MLF i LPR. Jednocześnie bank centralny ma poluzować szereg zabezpieczeń dla banków, tak aby ożywić rynek nieruchomości. Sam dzisiejszy ruch na RRR może dodać aż 1 bln juanów do akcji kredytowej. Nie dziwi, zatem wystrzał w górę na chińskiej giełdzie, oraz umocnienie się juana (kurs USDCNH jest najniżej od maja 2023 r.).

To pierwszy taki poważniejszy program stymulacyjny zaprezentowany przez chińskie władze od kilku miesięcy - czy będzie skuteczny? To inna sprawa. Na razie rynki się cieszą, gdyż "nie trzeba" martwić się Chinami i można skupić się na spekulacji po tym, jak FED w zeszłym tygodniu mocno obniżył stopy procentowe. Dobrze to widać dzisiaj po rynku surowców, zwłaszcza miedzi. Doniesienia z Chin tonują też nieco obawy o strefę euro, po tym jak wczoraj dostaliśmy fatalne dane PMI z niemieckiego przemysłu.

Poza informacjami z Chin dzisiaj w nocy dostaliśmy komunikat z RBA - Australijczycy w niczym nie zaskoczyli. Główna stopa procentowa pozostała na poziomie 4,35 proc., a w komunikacie utrzymano "jastrzębie" sformułowania o konieczności dalszej walki z podwyższoną inflacją.

Dzisiaj w gronie najsilniejszych walut jest wspomniany już chiński juan, a pośród G-10 prym wiedzie korona norweska, choć zmiany są niewielkie (NOK zyskuje 0,13 proc. do USD). Na drugim biegunie mamy japońskiego jena, który traci 0,41 proc. Agencje cytują prezesa Ueda, który powtórzył, że podwyżki stóp procentowych będą konieczne, jeżeli będą sygnały, co do nadmiernego wzrostu inflacji (nic nowego). Sam dolar wypada dzisiaj mieszanie względem głównych walut.

W kalendarzu makro kluczowe tematy dzisiaj to indeks Ifo z Niemiec (godz. 10:00), decyzja Banku Węgier - spodziewana jest obniżka stóp do 6,50 proc. (godz. 14:00), oraz indeks zaufania konsumentów Conference Board z USA (godz. 16:00).