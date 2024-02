Złoty przymierza się do 4,30

Wyniki finansowe lidera w branży AI, czyli spółki Nvidia, które poznaliśmy wczoraj wieczorem po zamknięciu sesji na Wall Street, wypadły lepiej od prognoz, co dało impuls do wyraźnego powrotu apetytu na ryzyko na rynki. Ten ostatnio został nieco stłumiony, do czego przyczyniły się obawy co do wspomnianych informacji z branży AI, która od miesięcy jest motorem hossy na giełdzie w USA, ale i też wątek związany z obniżkami stóp procentowych w USA.