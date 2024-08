PKP Cargo znów zyskuje

Akcje PKP Cargo od kilku miesięcy poruszają się w trendzie wzrostowym i to nawet mimo zamieszania na szerokim rynku.

Nastawienie inwestorów do kolejowego przedsiębiorstwa zdecydowanie zmieniło się w tym roku. Od początku maja kurs PKP Cargo porusza się w kanale wzrostowym. Na przełomie lipca i sierpnia nastąpiło wybicie górą ze wspomnianej formacji, a kurs dotarł w okolice szczytów z czerwca 2021 r. Przy nieco ponad 22 zł nastąpiła realizacja zysków, a notowania wróciły w rejon wspomnianego kanału wzrostowego. Dolna linia tego kanału została przetestowana w ubiegłym tygodniu, a mocny początek tego tygodnia potwierdza wsparcie i formację. Kurs kilka razy udanie przetestował także wsparcie na 18 zł i jest to poziom, którego przełamanie byłoby sporym sygnałem alarmowym. Obecnie perspektywy są jednak wzrostowe, a wspinaczka w ramach kanału wzrostowego powinna niebawem doprowadzić do ataku na szczyt z przełomu lipca i sierpnia.