Fundusz Vinci z grupy Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosił właśnie, że zainwestował ponad 40 mln zł w ElevenLabs. Tym samym stał się pierwszym polskim inwestorem instytucjonalnym w tym globalnym graczu na rynku generatywnej sztucznej inteligencji. Spółka, na czele której stoją Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski, deklaruje, że pieniądze te wyda na rozwój centrum AI nad Wisłą.

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Polska w wyścigu AI

Wartość inwestycji to tylko 11 mln dol., a więc 0,1 proc. szacowanej kapitalizacji ElevenLabs. Andrzej Domański, wiceminister finansów, podkreśla jednak, że nie chodzi o kwoty czy wielkość udziału, a o „bardzo jasny sygnał, że polskie państwo jest zainteresowane tym, aby wspierać Polaków, wspierać polskie firmy, wspierać firmy inwestujące w naszym kraju”.

– Chcemy prawdziwego ekosystemu AI. Żyjemy w momencie, który może zdefiniować rozwój gospodarczy na kolejne dekady. Skala tej zmiany jest porównywalna z takimi kamieniami milowymi jak elektryczność czy Wi-Fi. Państwa, które przyspieszą, zyskają ogromną przewagę. Te, które zostaną z tyłu, będą coraz bardziej tracić. Dlatego Polska nie może stać z boku i nie stoi z boku – podkreślił szef resortu finansów.

Zaznaczył, że celem rządu nie są jedynie pojedyncze inicjatywy, ale budowa kompletnego ekosystemu technologicznego, co potwierdza m.in. przyjęcie polityki AI do 2030 r. oraz wspieranie rozwoju polskich modeli językowych i fabryk sztucznej inteligencji.

– Jako Europa zostajemy, niestety, w wielu obszarach tego wyścigu technologicznego w tyle za naszymi amerykańskimi i chińskimi rywalami. W gospodarce przyszłości największą bazę będą tworzyć ci, którzy kontrolują dane, modele, własność intelektualną i relacje z użytkownikami. Dziś większość kluczowych rozwiązań cyfrowych powstaje niestety poza naszym kontynentem – wskazuje Domański.

Według niego musimy wykorzystać potencjał, bo niemal co dziesiąty pracownik nad Wisłą to naukowiec lub inżynier, a pod względem liczby studentów kierunków teleinformatycznych (ICT) nasz kraj zajmuje wysokie, czwarte miejsce w całej UE.

– Polska dysponuje talentami i ambicją, a teraz łączy te przewagi z kapitałem oraz infrastrukturą – dodaje.

Szansa na zatrzymanie talentów w kraju

Kluczowym filarem współpracy BGK z ElevenLabs ma być powołanie do życia AI Lab Poland – nowoczesnego hubu technologicznego, który ma uczynić z Polski jeden z najważniejszych punktów na światowej mapie rozwoju sztucznej inteligencji. Inicjatywa ta ma stanowić kompleksowy ekosystem integrujący potencjał naukowy, kapitałowy oraz biznesowy. Jak informuje BGK, w perspektywie najbliższych lat ma on umożliwić realizację innowacyjnych przedsięwzięć o ogromnej skali finansowej. Nowo powołany hub ma ambicję stać się platformą, która pozwoli na zatrzymanie najcenniejszych zasobów intelektualnych w kraju. Twórcy projektu planują aktywne poszukiwanie oraz wspieranie obiecujących rodzimych start-upów z sektora AI, dając im szansę na ekspansję międzynarodową. Program zakłada również budowanie stabilnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla młodych talentów – począwszy od poziomu akademickiego, przez systemy stażowe, aż po stałe zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się sektorze nowoczesnych technologii. Ważnym elementem działalności będą także konferencje i spotkania łączące środowisko naukowe z globalnymi inwestorami.

– Razem chcemy stworzyć miejsce, które będzie łączyć naukowców, przedsiębiorców i twórców technologii pracujących nad kolejną generacją rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Chcemy wykorzystać energię i ambicję, których doświadczyliśmy podczas ElevenLabs Warsaw Summit i sprawić, by kolejne przełomowe technologie powstawały właśnie w Polsce – wskazuje Mati Staniszewski.

Pół miliarda w AI Lab Poland

Już teraz fundusz Vinci, w ramach rozszerzonej rundy serii D, zaangażował się kapitałowo w ElevenLabs, dołączając do absolutnej elity globalnego rynku venture capital, jak Andreessen Horowitz, Sequoia czy BlackRock.

Szacuje się, że wartość innowacyjnych inwestycji, jakie uda się uruchomić w ramach AI Lab Poland w ciągu najbliższych kilku lat, może sięgnąć nawet pół miliarda złotych. Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Mirosław Czekaj, zaznaczył, że kooperacja Vinci z czołowymi funduszami z całego świata może trwale zwiększyć zainteresowanie zagranicznego kapitału Polską.

Dla funduszu Vinci inwestycja w ElevenLabs to kolejny kamień milowy w budowaniu silnego portfolio, w którym znajduje się już m.in. kosmiczny start-up Iceye. Vinci dysponuje obecnie dwoma funduszami (Private Equity oraz Venture Capital) o łącznej kapitalizacji 1,1 mld zł. Zgodnie z nowo przyjętą strategią, instytucja koncentruje się na dojrzałych rynkowo podmiotach z Polski, które celują w pozycję globalnych liderów. Poza sztuczną inteligencją, priorytetowymi obszarami inwestycyjnymi funduszu pozostają m.in. robotyzacja, transformacja energetyczna, sektor kosmiczny, bezpieczeństwo oraz nowoczesna medycyna.