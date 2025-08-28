CD Projekt dziś po sesji opublikował wyniki za pierwsze półrocze 2025 r. Choć nie miał w tym czasie żadnej dużej premiery, udało mu się wypracować solidne rezultaty. Jednocześnie trwają prace nad nowymi tytułami, co widać po rosnącym zatrudnieniu. Na koniec czerwca w grupie pracowało 1 248 osób, w tym 802 deweloperów (64 proc.). Na koniec 2024 r. łączne zatrudnienie wynosiło 1 149 osób (w tym 60 proc. stanowili deweloperzy), co oznacza że wzrosło o 99 osób.

Reklama

Czytaj więcej Technologie Producenci gier pod lupą. Na kogo warto postawić? Pierwsze półrocze w globalnym sektorze gier było całkiem udane. Drugie też zapowiada się ciekawie, choć branża nadal boryka się z wyzwaniami.

Jakie wyniki miał CD Projekt w II kwartale 2025 r.

W I półroczu 2025 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy osiągnęły 443 mln zł wobec 424,7 mln zł rok temu. Zysk operacyjny poszedł w górę do 168 mln zł ze 140 mln zł. Natomiast zysk netto spadł do 155 mln zł ze 170 mln zł.

- Dominujący udział w przychodach grupy nadal przypada „Cyberpunkowi 2077” wraz z dodatkiem Widmo Wolności - mówi Piotr Nielubowicz, CFO CD Projektu. Dodaje, że grupa stale zwiększa też inwestycje w przyszłe projekty. Wydatki na prace rozwojowe związane z nowymi produkcjami w I półroczu przekroczyły 240 mln zł.

W samym II kwartale CD Projekt miał 216,7 mln zł przychodów. To 9,4 proc. więcej rok do roku i 4 proc. mniej kwartał do kwartału. Przychody są o 5 proc. wyższe od średniej prognozy analityków. Również na pozostałych poziomach wyników widać zaskoczenie in plus wobec konsensusu (choć kwartał do kwartału są spadki). EBITDA wynosi 89 mln zł i jest o niemal jedną piątą wyższa od prognoz rynkowych. Zysk operacyjny przekroczył 72 mln zł. Przebił oczekiwania o 27 proc. Z kolei zysk netto wynosi 69 mln zł (+ 8 proc. wobec prognoz.).