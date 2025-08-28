Firmy
CD Projekt zwiększa zatrudnienie. Czwarty Wiedźmin coraz bliżej

Największy polski producent gier opublikował dziś wyniki. Są lepsze niż oczekiwano, mimo iż prace nad nowymi grami idą pełną parą. W pierwszym półroczu zatrudnienie w grupie wzrosło o niemal sto osób.

Publikacja: 28.08.2025 18:24

Foto: materiały prasowe

Katarzyna Kucharczyk

CD Projekt dziś po sesji opublikował wyniki za pierwsze półrocze 2025 r. Choć nie miał w tym czasie żadnej dużej premiery, udało mu się wypracować solidne rezultaty. Jednocześnie trwają prace nad nowymi tytułami, co widać po rosnącym zatrudnieniu. Na koniec czerwca w grupie pracowało 1 248 osób, w tym 802 deweloperów (64 proc.). Na koniec 2024 r. łączne zatrudnienie wynosiło 1 149 osób (w tym 60 proc. stanowili deweloperzy), co oznacza że wzrosło o 99 osób.

Jakie wyniki miał CD Projekt w II kwartale 2025 r.

W I półroczu 2025 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy osiągnęły 443 mln zł wobec 424,7 mln zł rok temu. Zysk operacyjny poszedł w górę do 168 mln zł ze 140 mln zł. Natomiast zysk netto spadł do 155 mln zł ze 170 mln zł.

- Dominujący udział w przychodach grupy nadal przypada „Cyberpunkowi 2077” wraz z dodatkiem Widmo Wolności - mówi Piotr Nielubowicz, CFO CD Projektu. Dodaje, że grupa stale zwiększa też inwestycje w przyszłe projekty. Wydatki na prace rozwojowe związane z nowymi produkcjami w I półroczu przekroczyły 240 mln zł.

W samym II kwartale CD Projekt miał 216,7 mln zł przychodów. To 9,4 proc. więcej rok do roku i 4 proc. mniej kwartał do kwartału. Przychody są o 5 proc. wyższe od średniej prognozy analityków. Również na pozostałych poziomach wyników widać zaskoczenie in plus wobec konsensusu (choć kwartał do kwartału są spadki). EBITDA wynosi 89 mln zł i jest o niemal jedną piątą wyższa od prognoz rynkowych. Zysk operacyjny przekroczył 72 mln zł. Przebił oczekiwania o 27 proc. Z kolei zysk netto wynosi 69 mln zł (+ 8 proc. wobec prognoz.).

5 czerwca na najnowszej konsoli Nintendo Switch 2 zadebiutował „Cyberpunk 2077”.

„Gra została dobrze przyjęta przez graczy i media branżowe. W pierwszych tygodniach po premierze Cyberpunk 2077 zajmował wysokie miejsca w rankingach bestsellerów, będąc jednym z najpopularniejszych tytułów spoza katalogu Nintendo ” – czytamy w raporcie.

W I półroczu 2025 r. grupa ogłosiła też nawiązanie strategicznego partnerstwa ze Scopely, w wyniku którego ma powstać gra w jednej z należących do polskiego studia franczyz.

CD Projekt nie podaje prognoz. Wiadomo natomiast, że na wyniki za III kwartał największy wpływ będzie miał poziom sprzedaży wydanych gier oraz jednorazowa płatność za udostępnienie gry „Cyberpunk 2077” w katalogu PlayStation Plus (dostępnej w ramach subskrypcji extra i premium) od 9 lipca 2025 r.

Kiedy będzie czwarty Wiedźmin

CD Projekt to największe polskie studio. Na giełdzie jest wyceniane na 25,5 mld zł. Daje mu to dwunastą pozycję na liście krajowych firm o najwyższej kapitalizacji.

Flagowymi tytułami studia są „Cyberpunk 2077”  oraz seria gier o Wiedźminie, w tym „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, który zadebiutował na rynku 10 lat temu i otworzył polskiej firmie drzwi do światowej elity. Łącznie zdobył 250 nagród dla najlepszej gry roku i osiągnął wynik ponad 60 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Gry z serii „Wiedźmin” są osadzone w uniwersum stworzonym przez pisarza Andrzeja Sapkowskiego. Obecnie trwają prace nad czwartą częścią „Wiedźmina”. Rozpoczyna ona nową wiedźmińską sagę z Ciri w roli głównej, która stawia pierwsze kroki w roli profesjonalnej zabójczyni potworów. Produkcja pod koniec zeszłego roku weszła w fazę pełnoskalowej produkcji. Pierwszy zwiastun, zaprezentowany podczas gali The Game Awards 2024 w Los Angeles w grudniu 2024 r., cieszył się dużym zainteresowaniem i zebrał pozytywne opinie. Termin premiery gry nie został jeszcze ujawniony. Natomiast wiadomo, że gra nie pojawi się przed końcem 2026 r.

Studio pracuje równolegle nad kilkoma tytułami, w tym nad kolejną częścią „Cyberpunka”. Na początku II kwartału zespół odpowiedzialny za rozwój „Cyberpunka 2” wszedł z projektem w fazę preprodukcji.

