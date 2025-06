Na finiszu poniedziałkowej sesji akcje PCF Group potaniały o 26,6 proc. do 6,14 zł. Dziś kurs kontynuuje przecenę. Przed południem spada o 9 proc. do 5,6 zł. Jest najniżej w historii. Inwestorów najwyraźniej zaniepokoiły informacje jakie napłynęły ze studia.

Czytaj więcej Technologie Niepokojące wieści z PCF Group Studio wstrzymuje prace nad dwoma projektami „Gemini” i „Bifrost”. Ponad 60 osób straci pracę. Kurs się załamał.

PCF: rozwiązanie porozumienia akcjonariuszy

Spółka podała, że wczoraj (2 czerwca) wpłynęło do niej zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy, zawartego 26 czerwca 2020 r. pomiędzy Sebastianem Wojciechowskim, Bartoszem Kmitą, Krzysztofem Dolasiem i Bartoszem Biełuszko. Nie podano przyczyn tej decyzji. Zapytaliśmy o to spółkę, ale do czasu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

PCF Group zadebiutowało na GPW w grudniu 2020 r. Cena akcji w ofercie została ustalona na poziomie 50 zł dla inwestorów instytucjonalnych oraz 46 zł dla inwestorów indywidualnych. IPO cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Zapisy na akcje w transzy detalicznej zredukowano o 98,5 proc. Na początku 2021 r. kurs zanotował maksimum na poziomie niemal 87 zł. Potem zaczął spadać. Obecnie jest o niemal 90 proc. niżej w IPO.