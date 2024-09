Dyrektorzy na celowniku. Ale nikt o tym nie mówi

Następnie zaprosili tego pracownika na wideokonferencję z udziałem innych, fałszywych kolegów z działu. Początkowe obawy pracownika zostały rozwiane, gdy zobaczył i usłyszał dyrektora finansowego oraz innych współpracowników, rozmawiających o transakcji. W efekcie, zgodnie z poleceniami fałszywego dyrektora, przelał wspomnianą sumę cyberprzestępcom.

– Ten przykład ilustruje, że kadra zarządzająca w firmie staje się dziś celem oszustw zarówno tych z użyciem deepfake’ów generowanych przez sztuczną inteligencję, jak i ataków na bezpieczeństwo biometryczne czy kradzieży tożsamości – przestrzega.

Kluczowe szkolenia kadry zarządzającej w kwestiach cyberbezpieczeństwa

Badania „GetApp 2024 Executive Cybersecurity” pokazują, iż w ciągu ostatnich 18 miesięcy prawie dwóch na trzech przedstawicieli kadry kierowniczej przynajmniej raz padło ofiarą cyberataku. Na nic w takiej sytuacji zdają się cyfrowe zabezpieczenia, bowiem i tak najsłabszym ogniwem jest człowiek. – Wiele firm stara się łatać luki w swoich zabezpieczeniach, dbają o to, by hasła nie były słabe, oprogramowanie było regularnie aktualizowane, a pracownicy odpowiednio szkoleni. Wystarczy jednak, że pracownik nie zachowa się zgodnie z procedurami, by firma była narażona na niebezpieczeństwo. A największe wtedy, kiedy ten pracownik jest przedstawicielem kadry kierowniczej – mówi Natalia Zajic z Safesqr. I radzi, by w przedsiębiorstwach standardem stało się szkolenie kadry zarządzającej w kwestiach cyberbezpieczeństwa.

Niestety badanie GettApp nie napawa optymizmem: 37 proc. ankietowanych przyznaje, że w ich organizacjach nie są prowadzone bowiem żadne dodatkowe szkolenia z tego zakresu adresowane do menedżerów.

Sytuacja jest więc trudna, bo możliwości hakerów są coraz większe, a cyberodporność przedsiębiorstw pozostawia wiele do życzenia. Co więcej, faktyczna skuteczność ataków również nie do końca jest znana. Z prostego powodu – firmy nie chwalą się tym, że padły ofiarą cyberprzestępców, a sami pracownicy nie ujawniają pracodawcy, że „wpuścili” hakera.

„Trening” czujności poprzez symulacje ataków

I ta ostatnia kwestia to kolejne potężne wyzwanie. Z raportu ThinkCyber wynika bowiem, że nawet połowa pracowników na świecie obawia się zgłaszać incydenty związane z cyberzagrożeniami ze względu na możliwe konsekwencje. Według badań aż 31 proc. pracowników w 2023 r. popełniło błędy, które mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo IT ich miejsca pracy (chodzi np. o phishing i kliknięcie linku lub pobranie złośliwej zawartości czy utratę służbowego urządzenia służbowego bądź udostępnianie haseł współpracownikom).