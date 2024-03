Rosnący optymizm w Ten Square Games

Akcje Ten Square Games we wtorek po południu drożeją o 3 proc. do 93 zł. Spółka opublikowała raport z którego wynika, że w IV kwartale 2023 r. wypracowała 35,3 mln zł skorygowanej EBITDA, podczas gdy średnia z prognoz analityków była na poziomie 29 mln zł. Na poziomie operacyjnym grupa zakończyła kwartał stratą w wysokości 16,7 mln zł. Natomiast w całym 2023 r. odnotowała 3,5 mln zł zysku operacyjnego wobec 72 mln zł rok wcześniej i 15,2 mln zł zysku netto wobec 51,6 mln zł w 2022 r. Przychody spadły do 436,1 mln zł z 541,3 mln zł.

Reklama

Reklama

Zeszłoroczne wyniki zostały obniżone m.in. poprzez odpisy. Ten Square Games zaksięgowało stratę z tytułu udziału w jednostkach stowarzyszonych w czwartym kwartale na poziomie ok. 3,3 mln zł, na którą złożyły się udziały w kwocie powyższego odpisu i stracie z działalności operacyjnej firmy zależnej Gamesture. Odpis związany był z rezygnacją Gamesture z dalszego rozwoju gry z segmentu RPG i decyzją o skupieniu się na rozwoju tytułów z gatunku social wars. W całym 2023 r. strata z tytułu inwestycji w Gamesture wyniosła 5,8 mln zł. Zarząd TSG podkreśla, że nadal wierzy w potencjał rozwoju Gamesture. Na 2024 r. giełdowa spółka patrzy z rosnącym optymizmem.

Czytaj więcej Technologie TSG skupuje akcje Producent gier ruszył z buy backiem. Nabywa papiery po cenie wyraźnie wyższej od rynkowej.

- W 2023 r. Ten Square Games jako jeden z pierwszych podmiotów w branży zdecydowanie zareagowało na strukturalne zmiany zachodzące na rynku gier. Podjęliśmy wiele trudnych, ale koniecznych decyzji, udoskonaliliśmy procesy operacyjne, zbudowaliśmy zespół specjalistów. Stworzyliśmy solidny fundament, który zapewnia nam bezpieczeństwo finansowe i pozwala z rosnącym optymizmem patrzeć w przyszłość - komentuje prezes Ten Square Games, Andrzej Ilczuk.

W 2023 r. całkowity poziom płatności grupy wyniósł 443,7 mln zł i był niższy niż w 2022 r. Spółka wyjaśnia, że to głównie efekt negatywnych trendów na rynku gier mobilnych, z którymi grupa mierzyła się w pierwszej połowie 2023 r. Istotny wpływ na poziom płatności wyrażonych w PLN miało również umocnienie się kursu PLN/USD.