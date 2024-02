Orange Polska znowu podnosi dywidendę. Szykuje nową strategię

0,48 zł na akcję – taka ma być tegoroczna dywidenda dla właścicieli Orange Polska. To o 37 proc. więcej niż wypłacone w 2023 r. 0,35 zł i prawie dwa razy więcej niż 0,25 zł z 2021 r.

Zarząd telekomu przedstawił tę propozycję w walentynkowy wieczór, wyjaśniając zwiększenie wypłaty dla akcjonariuszy „bardzo dobrymi wynikami spółki za 2023 r., mocnym bilansem oraz dobrymi perspektywami na przyszłość”. Zasygnalizowano również, że w przyszłym roku dywidenda może być nie mniejsza niż tegoroczna.

Orange Polska podnosi dywidendę

W sumie kontrolowany przez francuską grupę telekom może wypłacić w tym roku w sumie akcjonariuszom około 630 mln zł. W przyszłym ma to być nie mniejsza suma. „Spółka również uznaje 0,48 zł na akcję za poziom bazowy do wypłaty dywidendy w roku 2025” – podał również Orange Polska w komunikacie. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 26 czerwca, a do wypłaty dojść 10 lipca.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy Orange Polska. Większość głosów należy na nim do grupy Orange.

Liudmila Climoc: zrealizujemy plan

Tuż po komunikacie w sprawie dywidendy telekom opublikował sprawozdanie finansowe za 2023 r. Grupa Orange Polska zanotowała w 2023 roku 12,97 mld zł przychodu, o 3,9 proc. więcej niż w 2022 r. Powiększyły się one głównie dzięki podwyżkom cen usług i ich pakietów, wyższym wpływom ze sprzedaży smartfonów i innych sprzętów oraz większych zleceń w segmencie IT.

Skonsolidowany zysk EBITDAal telekomunikacyjnej grupy wyniósł 3,18 mld zł (wzrost o 3,3 proc. rok do roku), zysk operacyjny 1,22 mld zł (wzrost o 5,2 proc.), a zysk netto 0,82 mld zł (poprawa o 13 proc.).