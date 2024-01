Vivid Games wypracowało w 2023 r. 21 mln zł przychodu ze sprzedaży, EBITDA wyniosła 3,4 mln zł. a strata netto 0,18 mln zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki na koniec grudnia 2023 r. wynosił 0,7 mln zł, przy wykorzystaniu prawie 2,7 mln zł z posiadanej linii kredytowej.

Reklama

Zarząd informuje, że na wynik za 2023 r. wpłynęły m.in. cofnięcie dofinansowania dla projektu technologicznego przez NCBiR oraz problemy ze współpracą z twórca gry „Knight Fights 2”. Spółka podkreśla, że realizuje zaktualizowaną w 2023 r. strategię, która obok kolejnych partnerstw biznesowych zakłada jako priorytet rozwój nowych projektów, na czele z „Real Boxing 3”.

- Wyniki za rok 2023 są poniżej naszych oczekiwań. Niebagatelny wpływ na to miała sytuacja wstrzymania, a ostatecznie odebrania przez NCBiR finansowania naszemu projektowi technologicznemu. Wpłynęło to nie tylko na konieczność dynamicznego modyfikowania budżetu całej spółki, ale odbiło się także na tempie rozwoju i efektywności Eroblast i LoveNest, co do których mieliśmy ambitne założenia - komentuje Piotr Gamracy, zarządzający studiem. Zaznacza jednak, że w 2023 r. udało się spółce m.in. przebudować portfel projektów, pozyskać pierwszych partnerów biznesowych oraz spłacić ostatnie raty za obligacje.

- W trakcie 2024 roku zamierzamy istotnie wzmocnić stabilność finansową oraz nawiązać nowe, strategiczne partnerstwa biznesowe. Jednocześnie planujemy kontynuować daleko idący rozwój uniwersum Real Boxing – podsumowuje prezes. Sygnalizuje, że w 2024 r. spółka może zacząć działać w nowym segmencie rynku.