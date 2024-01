Text opowiada o planach

Marcin Droba zasygnalizował, że grupa pracuje nad projektami, które mają w przyszłości stać się nowymi źródłami przychodów.

- Wydaje mi się, że w ciągu pół roku, w ciągu najbliższych kwartałów, będziemy mogli w tym zakresie podzielić się pewnymi liczbami i dokonaniami - powiedział.

Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów grupy ze wszystkich produktów na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 6,49 mln USD, co oznacza wzrost o 2,2 proc. w stosunku do stanu sprzed roku i o 0,3 proc. w stosunku do stanu na 30 września 2023 r.

Spółka podkreśla, że zeszłoroczne ochłodzenie na globalnym rynku uderzyło w jej klientów, nie tylko w firmy duże, ale też średnie i małe.

- Jeśli chodzi o stan rynku to widzimy, że w tej chwili sytuacja dynamicznie wpływa na wszystkich klientów. Ma to wpływ z jednej strony na niższy przyrost nowych klientów, a z drugiej strony na podwyższony churn (liczba klientów, którzy zrezygnowali z usług w danym czasie, średnio w spółce wynosi około 3 proc., a ostatnio 3,5 proc. - red.) - powiedziała Łucja Kaseja z działu IR spółki.

Text zamierza wprowadzić działania, które powinny przełożyć się na poprawę efektywności biznesu poprzez „uzdrowienie” bazy klientów. Chodzi m.in. o analizę nadużywania produktów spółki przez wiele osób z jednego konta oraz o nierentownych klientów.