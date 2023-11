Notowania Asbisu w czwartek przed południem zyskują 0,5 proc. do 28,9 zł. W III kwartale 2023 r. przychody wzrosły o 10,5 proc. do 771,8 mln USD, zysk brutto o 10,1 proc. do 61,7 mln USD, marża zysku brutto spadła do 7,99 proc. z 8,01 proc.. Koszty sprzedaży poszły w górę o 29,1 proc. do 19,9 mln USD, a koszty ogólnego zarządu o 22,8 proc. do niespełna 14 mln USD. EBITDA spadła do 29,7 mln USD z 30,6 mln USD, a zysk netto poszedł w górę o 10,6 proc. do 22,3 mln USD. To najwyższy zysk netto dla tego kwartału w historii spółki.

Reklama

Wypracowane w III kwartale przychody są zgodne z oczekiwaniami analityków, zysk netto jest powyżej prognoz, natomiast zysk operacyjny i EBITDA są nieco niższe od konsensusu.

Narastająco w okresie trzech kwartałów 2023 r. przychody wyniosły blisko 2,2 mld USD (blisko 9,2 mld zł) i były o 14 proc. wyższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,9 mld USD). Zysk netto wyniósł 50,9 mln USD (215,4 mln zł) w porównaniu z 47,2 mln USD sprzed roku (wzrost o 8 proc.).

Władze Asbsiu oceniają, że wyniki są zgodne z prognozami finansowymi na 2023 r. Po trzech kwartałach stopień realizacji górnych widełek prognozy na poziomie przychodów wynosi 69 proc. a dla zysku netto 62 proc. Plan na cały 2023 r. to 3-3,2 mld USD przychodów oraz 78-82 mln USD zysku netto. Grupa nie powinna mieć problemów z realizacją planu, zważywszy że zdecydowanie najlepszym okresem sprzedaży w sektorze IT jest IV kwartał roku kalendarzowego.