Jak oszczędzać i inwestować w czasach spadających stóp procentowych?

W maju Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych o 50 pkt bazowych. Kolejne obniżki wydają się być jedynie kwestią czasu. Co tak naprawdę oznaczają one dla naszych portfeli? Jak w takich warunkach oszczędzać i inwestować pieniądze? Czy to jest czas na lokaty, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, a może waluty? Wszystkie te pytania padną podczas specjalnego, wtorkowego programu, który poprowadzą: Cezary Szymanek, redaktor naczelny „Parkietu” oraz Przemysław Tychmanowicz, zastępca redaktora naczelnego „Parkietu”.

Podczas trwania naszej transmisji, którą będzie można śledzić na parkiet.com, rp.pl, na kanale Parkiet TV i w naszych mediach społecznościowych, będzie także możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.

W programie:

12.00 – 12.20 - Co zamiast nisko oprocentowanych lokat bankowych?

Gość: Jerzy Nikorowski, dyrektor, BM BNP Paribas Bank Polska