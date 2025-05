10,9 tys. lokali w budowie, rozszerzona do aż 8,09 tys. mieszkań oferta na koniec marca, a z drugiej strony sprzedaż zaledwie 348 lokali w I kwartale i 16 mln zł środków pieniężnych na kontach (wyłączając pieniądze na rachunkach powierniczych) wobec 496 mln zł rok wcześniej – to parametry, na które zwracają uwagę analitycy komentujący sprawozdania Atalu. Deweloper świadomie przyjął strategię budowania zapasu mieszkań w oczekiwaniu na powrót koniunktury i jasno komunikował to rynkowi.

Oferta Atalu w górę, sprzedaż mieszkań w dół. Świadoma strategia

– Oczywiście czas pokaże, czy to był dobry ruch. Zawsze po okresie mniejszej sprzedaży dochodzi do odreagowania. Faktycznie znajdziemy się w punkcie, kiedy będziemy mieć bardzo dużą ofertę mieszkań w projektach bliskich ukończenia lub nawet gotowych – ale wciąż liczymy, że tym wygramy, kiedy koniunktura wróci. Zbudowanie takiej oferty kosztowało nas dużo pracy i nakładów finansowych, ale liczymy, że zwróci się to z nawiązką na przełomie lat 2025 i 2026 – mówił w styczniu w programie Prosto z Parkietu prezes Zbigniew Juroszek.

Jak sprawę spółka komentuje teraz, kiedy z jednej strony wiemy, jak wypadł pod względem sprzedaży I kwartał, a z drugiej po spadku WIBOR-ów w kwietniu i pierwszym cięciu stóp w maju?

- Rozbudowa oferty jest świadomym zabiegiem wynikającym z naszej strategii. Mieszkania, obecnie w trakcie budowy, będą gotowe w latach 2026-2027, kiedy będziemy już po cyklu obniżek stóp procentowych. Wówczas będziemy gotowi na popyt ze strony klientów wspierających się kredytami hipotecznymi – mówi prezes Juroszek. – I kwartał 2025 r. był według nas najsłabszym kwartałem tego roku. W II kwartale spodziewamy się lepszego wyniku, a w III i IV kwartale widzimy szanse na zdecydowaną poprawę kontraktacji – dodaje. Około 200 mieszkań w ofercie to gotowe lub z terminem oddania w 2025 r.