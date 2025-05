Po rekordowych wynikach PGE trwa dawno niewidziany karnawał na akcjach spółki

Skonsolidowany wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2,42 mld zł, czyli 1,08 zł na akcję, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowany o odpisy rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i praw do użytkowania aktywów wyniósł około 2,43 mld zł, czyli 1,08 zł na akcję.

Nakłady inwestycyjne w I kwartale 2025 r. wyniosły ok. 1,72 mld zł, a szacunkowe zadłużenie netto na koniec marca wyniosło ok. 8,14 mld zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 16,68 mld zł.

Według wstępnych szacunków w I kwartale 2025 r. produkcja energii elektrycznej netto wyniosłą 16,1 TWh, dystrybucja energii elektrycznej 10,8 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 8,6 TWh, a ciepła 20,9 PJ.

Średnia cena hurtowa energii elektrycznej w I kwartale 2025 r. wyniosła odpowiednio: 500 zł/MWh w segmencie Energetyki Konwencjonalnej, 607 zł/MWh w segmencie Energetyki Gazowej, 482 zł/MWh w segmencie Ciepłownictwa, 504 zł/MWh w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Energetyki Gazowej i Ciepłownictwa łącznie. Średni koszt CO2 ww. segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 282 zł/MWh.

Grupa PGE wytwarza 41 proc. produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18 proc.. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10 proc. PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25 proc., a sprzedaży do odbiorców końcowych 33 proc.