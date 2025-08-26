Firmy
Unimot stawia na dalszy rozwój biznesu fotowoltaicznego

Do tej pory największe sukcesy grupa osiągnęła w sprzedaży i montażu paneli fotowoltaicznych. Poszerzyła ofertę i uruchomiła pierwsze projekty wielkoskalowe. W mniejszym stopniu zrealizowała cele dotyczące farm fotowoltaicznych i recyklingu paneli.

Publikacja: 26.08.2025 06:00

Unimot, na czele którego stoi Adam Sikorski, liczy, że pierwsze wpływy z realizacji projektów farm fotowoltaicznych pojawią się w latach 2026–2027.

Foto: materiały prasowe

Tomasz Furman

Do 2028 r. grupa kapitałowa Unimot w biznesie fotowoltaicznym planuje rozwinąć produkcję paneli fotowoltaicznych, budowę własnych farm PV oraz wzmocnienie pozycji w obszarze usług serwisowych i utrzymaniowych oraz bilansowania. „Największy postęp do tej pory osiągnęliśmy w rozwoju sprzedaży i montażu PV, gdzie istotnie zwiększyliśmy wolumeny i przychody oraz rozszerzyliśmy ofertę o magazyny energii i uruchomiliśmy pierwsze inwestycje wielkoskalowe. Dotąd w mniejszym stopniu zrealizowano cele dotyczące farm PV oraz recyklingu paneli fotowoltaicznych, co wynika przede wszystkim z dłuższych procesów administracyjnych i legislacyjnych towarzyszących tym przedsięwzięciom” - informuje biuro prasowe Unimotu.

Pierwsze wpływy Unimotu z projektów fotowoltaicznych w latach 2026–2027

Do końca tego roku grupa w biznesie fotowoltaicznym chce się skupić na dalszym zwiększeniu portfela kontraktów z rynku publicznego i komercyjnego oraz rozwoju usług serwisowych i utrzymaniowych jako stabilnego źródła przychodów. Ponadto zamierza rozpocząć realizację kolejnych wielkoskalowych projektów PV zintegrowanych z magazynami energii oraz przygotować projekty farm PV do etapu inwestycyjnego.

W I półroczu Unimot prowadził prace przygotowawcze dotyczące zarówno własnych projektów farm PV, jak i projektów hybrydowych łączących instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii. Na obecnym etapie koncentruje się m.in. na przygotowaniu dokumentacji i uzyskiwaniu pozwoleń dla projektów o łącznej mocy kilkudziesięciu megawatów. Spółka analizuje też możliwości udziału w przyszłych aukcjach CfD (organizowany przez URE system wsparcia dla wytwórców energii z OZE) oraz kontraktach PPA (długoterminowe umowy zawierane między wytwórcami energii z OZE a ich odbiorcami).

„Pierwsze wpływy z realizacji projektów farmowych mogą pojawić się w latach 2026–2027, w zależności od harmonogramów uzyskiwania decyzji administracyjnych. Obecnie spółka Unimot Energia i Gaz uzyskała warunki przyłączeniowe dla pierwszych 14 MW w zakresie magazynów energii i prowadzi działania zmierzające do uzyskania kolejnych warunków przyłączeniowych o mocy 50 MW do końca roku” - podaje biuro prasowe Unimotu. Dodaje, że na tym etapie nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja co do przeznaczenia poszczególnych projektów.

Unimot myśli o uruchomieniu linii do recyklingu paneli fotowoltaicznych

Z Unimotem powiązana jest firma PZL Sędziszów dysponująca obecnie liniami produkcyjnymi paneli fotowoltaicznych o łącznej zdolności wytwórczej około 40 MW rocznie. W ubiegłym roku poziom ich wykorzystania był ograniczony ze względu na trudne warunki rynkowe i dużą konkurencję.

„Obecnie analizujemy możliwość uruchomienia linii do recyklingu paneli fotowoltaicznych. Dotychczas przeprowadzone analizy technologiczne i rynkowe potwierdzają rosnące znaczenie tego obszaru - zarówno z perspektywy legislacyjnej (planowane obowiązki producentów), jak i biznesowej (koszty zagospodarowania odpadów)” – twierdzi giełdowa spółka. Informuje, że na obecnym etapie nie została jeszcze podjęta decyzja inwestycyjna, jednak wnioski z dotychczasowych prac wskazują, że recykling może stać się istotnym elementem jej strategii w perspektywie najbliższych 2–3 lat.

W I kwartale przychody grupy Unimot w biznesie fotowoltaicznym wyraźnie wzrosły, jednak EBITDA oscylowała w pobliżu zera. Marże były słabe ze względu na wzrost kosztów logistycznych i administracyjnych oraz spadek jednostkowych marż na kontraktach. W kolejnych okresach spółka oczekuje dalszego wzrostu przychodów, zarówno dzięki zwiększeniu portfela kontraktów przetargowych, jak i rosnącej ofercie usług hybrydowych łączących instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii.

