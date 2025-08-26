Do 2028 r. grupa kapitałowa Unimot w biznesie fotowoltaicznym planuje rozwinąć produkcję paneli fotowoltaicznych, budowę własnych farm PV oraz wzmocnienie pozycji w obszarze usług serwisowych i utrzymaniowych oraz bilansowania. „Największy postęp do tej pory osiągnęliśmy w rozwoju sprzedaży i montażu PV, gdzie istotnie zwiększyliśmy wolumeny i przychody oraz rozszerzyliśmy ofertę o magazyny energii i uruchomiliśmy pierwsze inwestycje wielkoskalowe. Dotąd w mniejszym stopniu zrealizowano cele dotyczące farm PV oraz recyklingu paneli fotowoltaicznych, co wynika przede wszystkim z dłuższych procesów administracyjnych i legislacyjnych towarzyszących tym przedsięwzięciom” - informuje biuro prasowe Unimotu.

Pierwsze wpływy Unimotu z projektów fotowoltaicznych w latach 2026–2027

Do końca tego roku grupa w biznesie fotowoltaicznym chce się skupić na dalszym zwiększeniu portfela kontraktów z rynku publicznego i komercyjnego oraz rozwoju usług serwisowych i utrzymaniowych jako stabilnego źródła przychodów. Ponadto zamierza rozpocząć realizację kolejnych wielkoskalowych projektów PV zintegrowanych z magazynami energii oraz przygotować projekty farm PV do etapu inwestycyjnego.

W I półroczu Unimot prowadził prace przygotowawcze dotyczące zarówno własnych projektów farm PV, jak i projektów hybrydowych łączących instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii. Na obecnym etapie koncentruje się m.in. na przygotowaniu dokumentacji i uzyskiwaniu pozwoleń dla projektów o łącznej mocy kilkudziesięciu megawatów. Spółka analizuje też możliwości udziału w przyszłych aukcjach CfD (organizowany przez URE system wsparcia dla wytwórców energii z OZE) oraz kontraktach PPA (długoterminowe umowy zawierane między wytwórcami energii z OZE a ich odbiorcami).

„Pierwsze wpływy z realizacji projektów farmowych mogą pojawić się w latach 2026–2027, w zależności od harmonogramów uzyskiwania decyzji administracyjnych. Obecnie spółka Unimot Energia i Gaz uzyskała warunki przyłączeniowe dla pierwszych 14 MW w zakresie magazynów energii i prowadzi działania zmierzające do uzyskania kolejnych warunków przyłączeniowych o mocy 50 MW do końca roku” - podaje biuro prasowe Unimotu. Dodaje, że na tym etapie nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja co do przeznaczenia poszczególnych projektów.

Unimot myśli o uruchomieniu linii do recyklingu paneli fotowoltaicznych

Z Unimotem powiązana jest firma PZL Sędziszów dysponująca obecnie liniami produkcyjnymi paneli fotowoltaicznych o łącznej zdolności wytwórczej około 40 MW rocznie. W ubiegłym roku poziom ich wykorzystania był ograniczony ze względu na trudne warunki rynkowe i dużą konkurencję.