Kopia - DAX odbija się od linii oporu

Wówczas wyrysował świecę objęcia bessy, a w kolejnym dniu otworzył się ze sporą luką spadkową. Dwa pierwsze dni tego tygodnia przyniosły odreagowanie, ale poziom 24000 pkt powstrzymał popyt. W środę, drugi dzień z rzędu, DAX nie był jednak w stanie przebić się przez linię oporu, poprowadzoną przez szereg dołków z lipca, która wcześniej pełniła rolę wsparcia, a to może oznaczać zejście do dolnego ograniczenia średnioterminowego kanału wzrostowego. Jeśli w tym miejscu popyt się nie przebudzi, DAX może testować 38,2-proc. zniesienie fali wzrostowej od kwietnia, które wypada w okolicach 22090 pkt.
Prezentujemy kolejną, sierpniową odsłonę portfela spółek zagranicznych. Tym razem w zestawie znalazło się kilka ikonicznych firm bądź też producentów znanych leków, ale są też i specjalistyczne spółki technologiczne.
W pierwszej połowie tego roku na rynkach działo się już chyba wszystko - ekstremalna zmienność, indeksy na granicy bessy, nieoczekiwane wydarzenia polityczne. Koniec końców portfele inwestorów powinny być jednak w bardzo dobrej kondycji.
Strategia wydaje się prosta – polityka Donalda Trumpa, tak jak do tej pory, dalej powinna pozytywnie oddziaływać na cenę królewskiego metalu, a to z kolei windować wyceny spółek z rynku złota.
Przyszłość rynków wciąż jest trudna do prognozowania i w dużym stopniu będzie zależeć od politycznych decyzji. Popularną inwestycją stało się m.in. złoto, natomiast wydobywcy oraz sprzedawcy kruszcu mogą być wciąż niedoceniani.
W tych dniach inwestorzy muszą dość szybko kalkulować, jakie aktywa mogą zyskiwać, a jakie tracić w obliczu decyzji politycznych. Te mogą jednak zaburzyć cały krajobraz gospodarczy. Nie można też wykluczyć, że sytuacja w sprawie ceł nagle się odwróci.
Piątkowa sesja w Europie była pogromem przeprowadzonym przez niedźwiedzie. Niektóre indeksy traciły nawet blisko 7 proc. Niestety na dole tabeli plasowały się m.in. krajowe indeksy, ale jeszcze gorszy był parkiet włoski.