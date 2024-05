Nvidia przekroczyła oczekiwania. Dobre nastroje dziś powrócą na rynki?

Kontrakty na niemiecki indeks największych spółek utrzymują się na bezpiecznych poziomach. Od południa trzyma wsparcie, czyli marcowy szczyt. Od północy zwyżkę blokują majowe maksima. Na wykresie futures nie widać jednak tego, co na indeksie DAX. Mianowicie przez ostatnie dwa tygodnie benchmark ten wyrysował G&R. Formacja ta jest dobrze widoczna na wykresie godzinowym. Jednakże niedźwiedzie nie potrafiły wczoraj wykorzystać nadarzającej się okazji. Zamiast próbować przebić linię szyi, nastąpiła lokalna konsolidacja. Byki mogą to wykorzystać do przeprowadzenia popytowej kontry i powalczyć o historyczne maksima.

W drugiej i trzeciej linii także ursusy nie popisały się konsekwencją. O ile sDAX konsoliduje się na tegorocznych szczytach, o tyle mDAX poddawany jest próbie sił. We środę podczas sesji indeks ten mocno zniżkował, jednakże finisz wypadł powyżej otwarcia. Pojawiła się formacja młotka, który cieniem zahaczył o linię przełamanego trendu spadkowego. Wygląda to na klasyczny test wsparcia i pretekst do wzrostów.

Środowa sesja w USA przyniosła ponowną przecenę DJIA. Indeks na zamknięcie dnia stracił -0.5% i zbliżył się do lokalnego wsparcia 39371 punktów, obowiązującego jeszcze do jutra. Jeżeli do piątku poziom ten zostanie przełamany, temat podwójnego szczytu zacząłby doskwierać jankeskim graczom. Jak na razie benchmark odpadł od psychologicznego poziomu 40000 punktów. Zamknięcie jednej sesji 3 oczka powyżej 40k trudno uznać za wybicie oporu. Niedźwiedzie zaś mogą to potraktować jako pretekst do sprawdzenia sił.

Poranne notowania kontraktów na DJIA wskazują na lekką przewagę popytu. Nie jest to tak znacząca zwyżka jak w przypadku S&P500 future (+0.6%). Zwolennicy grania długich pozycji mają nieco utrudnione zadanie. Otoczenie zewnętrzne nie do końca im sprzyja. Tuż przed godziną 7:00 na parkiecie w Szanghaju jak i Hong Kongu widać było sporo czerwieni. Dodatkowo ceny miedzi po wczorajszym tąpnięciu jak na razie nie mają sił na odrabianie straty. Od kilku dni tanieje eurodolar. Niemniej jednak DJIA jest w strefie szczytowej i jak na razie brakuje klarownych sygnałów sprzedaży.

Po serii wzrostowych sesji, wczoraj nadszedł czas odpoczynku nad Wisłą. Indeks małych spółek po siedmiu zyskownych dniach, we środę zaliczył przecenę. Spadki nie były zbyt dotkliwe i wynosiły jedynie -0.3%. Ważne jest to, że sWIG80 nie naruszył wtorkowego minimum. Sekwencja rosnących ekstremów postępuje. Kluczowe wsparcie na ten tydzień, czyli 24410 pozostaje daleko na południu. Nie można wykluczyć lokalnego załamania notowań, jednakże tuż przed otwarciem czwartkowej sesji sytuacja techniczna sWIG80 pozostaje optymistyczna.