GPW ciągle brakuje zdecydowania

Przed pojawieniem się ostatniej przeceny, na wykresie średnioterminowym uformowała się struktura dziesięciu świeczek, zwana Szkieletem Sakata. Podobny układ pojawił się w II połowie 2022 r. To co łączy te dwa schematy to czas trwania korekty następującej po tych formacjach. Po trzech tygodniach na parkiet wróciły byki. Jeżeli jednak niedźwiedzie do piątku powrócą poniżej 17738 punktów, wówczas sytuacja techniczna znacząco się pogorszy. A już wkrótce zaczyna się maj, który jest bohaterem jednego z kluczowych powiedzeń rynkowych: Sell in May and go away.

Nasdaq Composite ma jeden z mocniejszych okresów za sobą. W tym roku nie zdarzyło się jeszcze tak, aby tygodniowa stopa zwrotu przekroczyła +4%. Fakt ten wynika z niskiej bazy sprzed kilku dni. Wówczas technologiczny indeks odnotował najsłabszy tydzień (-5,5%) od listopada 2022r. Pomimo mocnej kontry popytu, bykom nie udało się całkowicie zneutralizować podażowej świeczki, której obecność w strefie historycznych maksimów generuje ryzyko związane z podwójnym szczytem. Bez wybicia strefy oporu 16500 pkt niedźwiedzie mają ważny argument w swoich łapach.

Z adekwatnym oporem nie poradził sobie S&P 500. Piątkowa sesja wypadła na plusie, a dzisiejsze poranne notowanie kontraktów wskazuje na przewagę optymizmu. Czy to wystarczy do kontynuacji wzrostów, tego obecnie na wykresie nie widać. Indeks podniósł się z kwietniowego denka w postaci trójfalowej. Za wcześnie jest na to, aby uznać to za korektę wzrostową. Niemniej układ a-b-c zawsze generuje obawy, iż jest to jedynie kroczek w tył a nie nowym impuls. Pod oporem wciąż znajduje się DJIA. Tutaj na wykresie wprawdzie widać chęć do zebrania się na północ. Jest przestrzeń do wzrostów. Jednakże o popytowym przełomie jak na razie nie ma co mówić.

Do końca miesiąca pozostały już tylko dwie sesje. Mogą one mieć kluczowy wpływ na ocenę tego, co się wydarzyło w kwietniu. Szczególnie interesująco przedstawia się dzisiaj sWIG80. Po sześciu wzrostowych miesiącach, obecny może wypaść pod kreską. Jak na razie strata wynosi jedynie 0,5%. Jest to wynik do odrobienia w jeden dzień. Z drugiej strony niedźwiedzie też mają o co walczyć. Benchmark małych spółek balansuje na wysokości linii trendu wzrostowego. Wystarczy jedna kontra podaży i reakcja łańcuchowa może sprowadzić sWIG80 na dużo niższe poziomy. Jednym z ciekawszych technicznie poziomów wsparcia, jest ten przy 23300 pkt.

W piątek MSCI Poland ponownie zamknął się na plusie. Według ostatniej wyceny, benchmark ten znajduje się tuż powyżej wybitych szczytów z 2021 r. Finisz miesiąca może wypaść najwyżej od stycznia 2018 r. Problemem pozostaje klin, który od początku roku zaistniał na wykresie wskaźnika. Jednakże odrabiający straty złoty oraz broniący się przed spadkami WIG20 sprawiają, że MSCI Poland wciąż nie wygenerował negatywnych sygnałów. Natomiast WIG20USD, mimo licznych perturbacji, dzielnie utrzymuje się powyżej długoterminowego kanału spadkowego. To pozwala, jak na razie, z optymizmem zapatrywać się w przyszłość GPW.

Piątek na plusie

Ignacy Budkiewicz, BM BNP Paribas Bank Polska