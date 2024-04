Bykom brakuje sił. A miejsca na korektę sporo

Na rynku surowców obserwujemy kontynuację zwyżek złota. Cena uncji wyznaczyła wczoraj nowy rekord na poziomie ok. 2370 USD. Wraz ze złotem drożeje także srebro, oraz niektóre metale przemysłowe jak np. miedź.

Dziś uwaga globalnych inwestorów będzie skupiona na publikacji danych o inflacji CPI w marcu w USA. Konsensus rynkowy zakłada, że ceny konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych wzrosły w ubiegłym miesiącu o 0,4% m/m. W przypadku cen bazowych oczekiwana jest mniejsza zwyżka o 0,3% m/m. Od początku roku dane inflacyjne w USA zaskakują wyższymi poziomami. Jeśli podobna sytuacja miałaby miejsce i tym razem, może nastąpić ponowne odsunięcie w czasie przewidywanej pierwszej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Obecnie rynek przypisuje około 65% prawdopodobieństwo, że Fed podejmie taką decyzję w czerwcu.

Objęcie bessy ostrzeżeniem dla graczy giełdowych

Piotr Neidek, BM mBanku

Na kluczowych, europejskich parkietach finisz dnia wypadł pod kreską. Wyprzedaż akcji w ostatnich kwadransach handlu przybrała na sile. Przypominała paniczną reakcję inwestorów z czasów bessy. W Paryżu CAC40 stracił -0.9%. Wprawdzie był to niewielki spadek, ale nawiązujący do wcześniejszych wydarzeń. Tydzień temu indeks przełamał linię trendu wzrostowego. To prowokuje do korekty tegorocznej zwyżki.

Na uwagę zasługuje zniesienie Fibonacciego. Okazuje się, że 61.8% kilkumiesięcznych wzrostów pokrywa się idealnie z grudniowym szczytem. Inne wskazania wychodzą na podstawie geometrii fal. Gdyby obecna korekta była zbieżna z poprzednią, wówczas na celowniku niedźwiedzi mogłyby się pojawić okolice 7900 punktów. Czyli mniej więcej tam, gdzie przebiega zniesienie 38.2%.

Po trzech dniach od ostatniej wyprzedaży, bykom z Wall Street wciąż brakuje sił. S&P500 utrzymuje się poniżej przełamanej linii trendu wzrostowego. DJIA zaś próbuje wydostać się nad pułap 39.3k, jednakże wczoraj skończyło się wyraźnie poniżej ww. poziomu. Na tej wysokości znajduje się lutowy szczyt. Dla niedźwiedzi jest to ważny poziom, gdyż właśnie tam mogłoby się ukształtować prawe ramię G&R. Formacja ta jak na razie jest jedynie w głowach zwolenników bessy. Niemniej jednak 2/3 ww. struktury zostało już uformowane. To wciąż za mało, aby myśleć o głębszych spadkach, lecz wystarczająco dużo, aby ich się obawiać.