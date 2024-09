Tomasz Matras, TFI PZU: 2025 r. zapowiada się dobrze dla akcji, szczególnie polskich

Możemy mieć w przyszłym roku do czynienia z większymi transakcjami na krajowym rynku bankowym, mówi się o nowych graczach, którzy rozważają wejście na nasz rynek. Ogółem w Europie coś się zaczyna w tym sektorze dziać.

Nie doczekaliśmy się napływów do funduszy akcji, a sierpień był pod tym względem drugim najgorszym miesiącem w tym roku. Bez inwestorów zagranicznych będzie trudno o powrót do zwyżek?

Inwestorzy zagraniczni to z jednej strony dobrodziejstwo dla rynku, ale z drugiej niewiele potrzeba, żeby ta grupa zaczęła się wycofywać z rynku, i zapewne tak też było w sierpniu. Liczę jednak na powrót, na co wskazują też wspomniane transakcje ABB – w dużym stopniu stali za nimi właśnie inwestorzy zagraniczni.

Polska stała się jednak dla globalnych inwestorów bardzo atrakcyjnym rynkiem. Rośnie zainteresowanie spółkami średniej wielkości, które niegdyś były poza ich orbitą. Rzeczywiście napływów do funduszy nie widać, ale sporą różnicę robią fundusze PPK oraz wysokie dywidendy, które w dużej mierze przykrywały negatywny efekt „suwaka” w OFE.

Dlatego wydaje się, że przyszły rok pod kątem napływów nie wygląda źle. Dywidendy dalej będą wysokie, wzrost pensji będzie przekładał się też na wyższe wpłaty na PPK, a partycypacja jest dosyć wysoka i zbliża się do 50 proc. Pewnie trudno liczyć na większe wpłaty do funduszy akcji, ale byłby to dodatkowy impuls do zwyżek. Po stronie czynników negatywnych wskazałbym na kolejne transakcje ABB oraz IPO. To może w krótkim terminie negatywnie przekładać się na rynek. W dłuższym terminie takie transakcje jednak przyciągają inwestorów zagranicznych

Ostatni kwartał tego roku będzie udany dla polskiego rynku?

Uważamy, że wrzesień może przynieść korektę na rynkach akcji, natomiast patrząc na IV kwartał, widzimy więcej argumentów za zwyżkami niż spadkami na rynkach akcji. Najbliższe dni i tygodnie mogą jeszcze przynieść zmienność, ale ewentualne głębsze korekty będziemy traktować jako szansę do wejścia na rynek.

W perspektywie przyszłego roku kluczowe będą koniunktura gospodarcza i realizacja prognoz poprawy wyników spółek. Kilkunastoprocentowe zwyżki zysków spółek w USA połączone z obniżką stóp procentowych i brakiem recesji to nie jest środowisko do spadków na giełdach, dlatego na globalne rynki akcji w perspektywie 2025 r. patrzymy z umiarkowanym optymizmem. Na ich tle Polska może się pozytywnie wyróżniać.