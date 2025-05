Notowania Pharmeny podczas dzisiejszej sesji lekko zyskują na wartości. Po południu kurs rośnie o 0,3 proc. do 3,6 zł. Spółka podała wyniki za I kwartał i przedstawiła perspektywy na kolejne okresy.

Jakie wyniki ma Pharmena

W I kwartale 2025 r. Pharmena wypracowała niespełna 0,4 mln zł przychodów wobec 10 tys. zł rok wcześniej. Na poziomie operacyjnym miała 666 tys. zł straty wobec ponad 1 mln zł straty rok wcześniej. Z kolei na poziomie netto w I kwartale 2025 r. firma miała prawie 0,5 mln zł straty wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej. Przepływy z działalności operacyjnej się poprawiły, ale nadal są ujemne. Wynoszą minus 839 tys. zł wobec minus 1 875 tys. zł rok temu.

„W związku z podpisaną w dniu 29 czerwca 2023 roku umową sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dotyczącą działalności dermokosmetycznej i uzyskanych w ramach przeprowadzonej transakcji istotnych środków finansowych (43 457 tys. zł), zarząd nie stwierdza występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które nasuwają wątpliwości co do zdolności do kontynuowania działalności” – czytamy w raporcie.

Jakie plany ma Pharmena

Pharmena kontynuuje działalność w zakresie sprzedaży innowacyjnych suplementów diety, prac nad kandydatem na lek TRIA-662 oraz dąży do wprowadzenia na rynek wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania w trudno gojących się ranach, w tym w tzw. stopie cukrzycowej. Warunkiem wprowadzenia produktu jest przeprowadzenie badań klinicznych oraz certyfikacja. Planowany okres badań i certyfikacji to około trzy lata. Spółka zamierza sfinansować projekt z własnych środków lub pozyskać dodatkowe finansowanie w ramach dotacji ze środków unijnych.