Rosną szanse Celon Pharmy na szybszą i atrakcyjniejszą komercjalizację

Ogłoszone przez biofarmaceutyczną spółkę pozytywne wyniki badań II fazy klinicznej w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona zostały bardzo pozytywnie odebrane przez inwestorów. Podczas środowej sesji akcje spółki drożały nawet o blisko 20 proc., czemu towarzyszył bardzo wysoki obrót.

Sukces w kolejnym wskazaniu

Celon Pharma podaje, że badanie kliniczne obejmujące grupę 105 dorosłych pacjentów wykazało silną i potwierdzoną w różnych skalach oceny efektywność rozwijanego leku CPL’36 w dyskinezach w chorobie Parkinsona, a siła efektu klinicznego leku była duża. Grupa przyjmująca lek zanotowała istotną poprawę w stosunku do grupy leczonej placebo. W ocenie zarządu spółki wyniki wypadły bardzo obiecująco zarówno pod względem skuteczności, jak i bezpieczeństwa. – Lek nie wykazał żadnych nowych nieprzewidzianych działań niepożądanych. Większość miała charakter umiarkowany do łagodnego i była to senność, co jest akceptowanym działaniem – wyjaśnia Maciej Wieczorek, prezes i kluczowy akcjonariusz Celon Pharmy. – Nasze wyniki pokazują, że efektywność naszego leku jest co najmniej porównywalna z szeroko stosowaną amantadyną przy korzystniejszym profilu bezpieczeństwa – podkreśla.

Są to kolejne dobre wieści z Celon Pharmy na temat skuteczności cząsteczki CPL’36, która już wcześniej pozytywie wypadła w badaniach klinicznych w leczeniu ostrej schizofrenii, o których spółka informowała rynek w lipcu zeszłego roku. Już wówczas zarząd Celon Pharmy mówił o przełomie. – CPL’36 wykazuje efektywność w kluczowych wskazaniach, które stanowią podstawę do szerokiego stosowania leku zarówno w psychozach, jak i dyskinezach. W obu wskazaniach stanowi bardzo ciekawą alternatywę z nowym mechanizmem działania. Jest to lek, który potencjalnie może być przełomowy we wskazaniach, które rozwijamy – uważa Wieczorek. Prezes wyjaśnił, że rozmowy z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi CPL’36 są bardzo zaawansowane, a co najmniej dwie firmy są aktywne w tych rozmowach. – Wyniki istotnie wzmacniają i wartościują cały program i nasz lek. Większość potencjalnych inwestorów zainteresowanych CPL’36 to są firmy z obszaru neuropsychiatrii. Dla tych firm, które są najbardziej zaawansowane w rozmowach, wskazania schizofreniczne są bardziej atrakcyjne niż te, których wyniki teraz przedstawiliśmy – wskazuje prezes. Mając to na uwadze, spółka nie wyklucza, że może zdecydować się na partnering oddzielny dla każdego z dwóch wskazań. – Nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Chcemy wrócić z wynikami do firm, z którymi mamy najbardziej zaawansowane rozmowy na temat atrakcyjności tego ostatniego wskazania – wyjaśnia prezes.