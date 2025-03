Turcja celem Medicalgorithmics

Medicalgorithmics pochwalił się umową dystrybucyjną z tureckim Ege Aritmi, która umożliwi dystrybucję i sprzedaż produktów spółki na tym rynku. Zarząd spodziewa się, że umowa przyniesie polskiej firmie ok. 1,5 mln zł przychodów rocznie.

W ocenie Medicalgorithmics Turcja to rynek o dużym potencjale, który ostatnio odnotował znaczący wzrost w zakresie wdrażania zaawansowanych urządzeń medycznych, szczególnie w dziedzinie obrazowania i diagnostyki. Jednocześnie zauważa, że największy udział w rynku tureckim ma segment urządzeń kardiologicznych, którego wartość aktualnie szacowana jest na ok. 889,16 mln USD z perspektywą wzrostu w tempie ponad 5 proc. rocznie do 2029 roku. – Realizujemy naszą strategię rozwoju i prowadzimy ekspansję globalną. Nasze produkty będą już dostępne na 23 rynkach, od USA i Kanady, poprzez kraje Europy, Bliski Wschód, Australię, aż po kraje Azji Południowo-Wschodniej. Poza podpisaną umową z partnerem w Turcji w ostatnim czasie podpisaliśmy umowy m.in. z partnerami w Armenii, Gruzji i Szwecji oraz poszerzyliśmy umowę z naszym partnerem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich o rynki Kuwejtu i Bahrajnu – wyjaśnia Jarosław Jerzakowski, członek zarządu Medicalgorithmics ds. operacji i sprzedaży. Jednocześnie dodaje, że spółka aktywnie poszukuje kolejnych partnerów i planuje zwiększać swoją obecność na dotychczasowych rynkach oraz celuje w nowe kierunki ekspansji.