MediSensonic rusza z ofertą publiczną

Jednym z kluczowych projektów spółki jest Glucowave, który ma szansę stać się pierwszym na świecie w pełni bezinwazyjnym urządzeniem do bezigłowej kontroli poziomu glukozy we krwi. Obecnie projekt znajduje się na etapie badań klinicznych. Innym przełomowym projektem jest Microwave Pulp Vitality Tester (MPVT). To pierwsze na świecie bezinwazyjne urządzenie do oceny żywotności miazgi zębów z wykorzystaniem techniki mikrofalowej, które umożliwia precyzyjne określenie czy ząb jest żywy czy martwy.

Obecny etap prac: opracowywanie wniosków i wyników z IV badania klinicznego i przygotowywanie projektu do rozpoczęcia V cyklu badań klinicznych. Kolejnym priorytetowym produktem jest Touchwave, czyli nowoczesny system do ciągłego monitorowania ciśnienia krwi w czasie rzeczywistym, który eliminuje konieczność używania tradycyjnych pompowanych mankietów zakładanych na rękę pacjenta.