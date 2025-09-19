Natomiast w kontekście przejścia do pierwszej wyraźniejszej korekty we wzrostowej fazie nowego cyklu od końca lipca można mówić o ostrzegawczych sygnałach związanych z wygasaniem dynamiki zwyżki. Początkowo były one dość wyraźne, natomiast po przedłużeniu serii niemal codziennych nowych rekordów także na początek bieżącego tygodnia znalazły się na granicy anulowania. Obecnie wystarczyłoby do tego przekroczenie pułapu 6 629 pkt, a to zaledwie dwa punkty więcej niż wyniosło maksimum sesji wtorkowej (wrześniowa fala wzrostowa stałaby się wówczas dłuższa od poprzedniej z pierwszej połowy sierpnia).

Reklama Reklama