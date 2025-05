System AML u emitenta

Według jakiego klucza ustawodawca zakreślił krąg instytucji obowiązanych?

Urzeczywistnienie celu, dla jakiego powołano system AML, wymagało oparcia go na instytucjach centralnych dla systemu finansowego – bankach, instytucjach finansowych i kredytowych czy też instytucjach płatniczych. To te podmioty bowiem i świadczone przez nie usługi odpowiadają za zdecydowaną większość przepływów majątkowych na rynku. Nałożenie na te podmioty obowiązków w zakresie dokumentacji stron transakcji, kwot oraz pochodzenia wykorzystanych w nich środków majątkowych, jak i ewentualnego raportowania do odpowiednich organów państwowych transakcji „podejrzanych” pozwala na istotne obniżenie ryzyka wykorzystania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Skuteczne funkcjonowanie systemu AML wymusiło jednak kroczące uszczelnienie systemu poprzez włączenie do niego kolejnych instytucji obowiązanych. W ten sposób doszło do włączenia w krąg instytucji obowiązanych także podmiotów „źródłowych” – a więc tych, które mogą służyć wprowadzeniu wartości majątkowych do obiegu konwencjonalnego – tj. przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie prawa dewizowego, wymiany walut wirtualnych na konwencjonalne środki płatnicze, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu lub pośrednictwa w obrocie działami sztuki, pośredników w obrocie nieruchomościami, przedsiębiorców, którzy akceptują rozliczenia w gotówce w kwotach przekraczających 10 000 euro etc. Dodatkowo do katalogu instytucji obowiązanych włączono podmioty, których działalność nie służy bezpośrednio obiegowi wartości majątkowych lub ich wprowadzeniu do konwencjonalnego obrotu, lecz usługi świadczone przez te podmioty mogą być wykorzystane do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu poprzez ukrywanie faktycznego źródła pochodzenia wartości majątkowych, celu transakcji lub jej stron. W tym celu do systemu włączono notariuszy – w zakresie, w jakim sporządzają akty notarialne będące podstawą przesunięć majątkowych, adwokatów i radców prawnych w zakresie, w jakim świadczą pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego związanego z obrotem istotnymi wartościami majątkowymi, doradców podatkowych, przedsiębiorców świadczących usługi w postaci tworzenia spółek, zapewniania wirtualnej siedziby przedsiębiorstwa, pośredniczących w zarządzaniu majątkiem etc. Ustawodawca włącza więc w krąg podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podmioty odpowiedzialne za konwencjonalny obieg wartości majątkowych, podmioty źródłowe – tj. podmioty służące wprowadzeniu do obiegu konwencjonalnego wartości majątkowych oraz podmioty, świadczące usługi, które mogą służyć ukryciu wartości majątkowych lub ich faktycznego dysponenta.