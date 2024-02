Intersport Polska z 35 mln zł straty. Wykrył kradzież

Firma Intersport Polska, przejęta przez ukraińskie małżeństwo Geregów , prowadząca sieć sklepów z odzieżą i sprzętem sportowym pokazała wyniki za trzy kwartały roku 2023/24. Przy 141,4 mln zł przychodu (spadek o 21 proc. rok do roku) zanotowała w tym czasie 44,8 mln zł marży brutto na sprzedaży (spadek o prawie 29 proc.).

Ponieważ koszty sprzedaży i ogólnego zarządu były tylko nieznacznie mniejsze niż rok wcześniej, a pozostałe koszty operacyjne sporo wyższe, w sumie miała 34,3 mln zł straty operacyjnej, a jej strata netto przekroczyła 35 mln zł (rok wcześniej wyniosła 2,5 mln zł).

W samym trzecim kwartale zakończonym w grudniu Intersport Polska miał 46,1 mln zł przychodu, o ponad 25 proc. mniej niż w tym samym czasie 2022/23 r. Marża brutto na sprzedaży firmy spadła rok do roku o 33,8 proc. do 15,4 mln zł. Wynik EBITDA to strata 8,7 mln zł (wobec około 1 mln zł straty rok wcześniej). Strata netto w kwartale wyniosła 10,2 mln zł.

Bez istotnego zagrożenia działalności

Spółka miała na koniec grudnia ub.r. ujemne kapitały własne w wysokości 14,9 mln zł – podano także. To większy ubytek niż na koniec marca ub.r., ale lepszy rezultat niż we wrześniu ub.r. Zarząd spółki (tworzy go jedna osoba, prezes, którym jest od niedawna Aivars Bunde) nie widzi zagrożeń dla działalności firmy w perspektywie 12 miesięcy.