Funt brytyjski tracił w poniedziałek rano 0,4 proc. wobec dolara. Za 1 dol. płacono nawet 1,318 funtów, czyli najmniej od dołka z końcówki marca. Londyński indeks giełdowy FTSE 100 nieznacznie wówczas zniżkował, a rentowność brytyjskich obligacji dziesięcioletnich utrzymywała się w okolicach 4,84 proc. Rynek spodziewał się, że brytyjski premier Keir Starmer może w poniedziałek ogłosić swoją rezygnację. Powszechnie oczekuje się, że następcą Starmera będzie Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, który w poniedziałek po południu ma zostać zaprzysiężony na deputowanego do parlamentu.

Jak rynekreaguje na zmianę premiera Wielkiej Brytanii?

Andy Burnham zmierzy się z tymi samymi „finansowymi realiami”, co Sir Keir Starmer, jeśli zostanie kolejnym premierem – ostrzega Deutsche Bank.  – Godne uwagi jest to, że dzieje się to w przeddzień dziesiątej rocznicy referendum brexitowego, czyli czegoś, z czym Wielka Brytania wciąż nie potrafi się uporać. Od tamtego czasu Wielka Brytania miała już sześciu premierów, co wraz z brexitem podkreśla ogromne trudności, z jakimi borykają się dzisiejsi rządzący w wielu krajach zachodnich. Każdy obejmuje urząd z wielkimi nadziejami, ale potem uderza brak wzrostu i finansowe realia. Dopóki nie będzie silniejszego wzrostu gospodarczego i mniejszego obciążenia długiem, bardzo prawdopodobne jest, że ta taśma produkcyjna premierów będzie się kręcić dalej – twierdzi Jim Reid, analityk Deutsche Banku.

Wielu inwestorów obawia się, że Burnham, który w zeszłym tygodniu odniósł druzgocące zwycięstwo w wyborach uzupełniających w Makerfield, zwiększy wydatki i zadłużenie. Koszty pożyczania dla brytyjskiego rządu rosły w piątek najszybciej w Europie w związku z perspektywą, że Burnham doda do niemal 3 bilionów funtów brytyjskiego długu publicznego. 

– W warunkach niepewności wokół ewentualnego wyzwania wobec premiera Wielkiej Brytanii i tego, co to oznacza dla perspektyw fiskalnych, brytyjskie obligacje rządowe prawdopodobnie będą nadal znajdować się pod presją sprzedaży – ocenia Skye Masters, szef badań rynkowych w National Australia Banku.

„Obawy budzi to, że polityka Burnhama ma lewicowy charakter, a jeśli nowy kanclerz skarbu nie będzie wiarygodny, wzrosną obawy dotyczące deficytów i zadłużenia.&nbsp;Burnham deklarował, że będzie przestrzegał reguł fiskalnych. Jednak nie jest jasne, skąd mają pochodzić pieniądze na jakiekolwiek dodatkowe wydatki.&nbsp;Podatki osiągnęły już taki poziom, że ich dalsza podwyżka byłaby kontrproduktywna. Oszczędności z poprawy efektywności wyglądają dobrze na papierze, ale w rzeczywistości nigdy nie działają” – wskazują analitycy Jefferies.

– Sądząc po większości wskaźników rynkowych, inwestorzy nie wydają się szczególnie zaniepokojeni prawdopodobnym wejściem Burnhama na stanowisko premiera w nadchodzących miesiącach. To może się jeszcze zmienić, jeśli skieruje się on w stronę bardziej ekspansywnej polityki fiskalnej. Jednak na podstawie napływających danych ekonomicznych, ostatnich sygnałów Banku Anglii oraz spadku cen energii wraz z ponownym otwarciem Cieśniny Ormuz, oczekujemy dalszego spadku rentowności brytyjskich obligacji rządowych na całej krzywej dochodowości w tym roku – prognozuje natomiast Jonas Goltermann, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics.