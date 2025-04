Stopa inflacji z wyłączeniem cen energii wyniosła w marcu 2,7 proc. Stopa inflacji z wyłączeniem żywności i energii, często określana jako inflacja bazowa, wyniosła +2,6 proc. w marcu 2025 r. Obie przekraczały ogólną inflację przez ponad rok, co pokazuje, że inflacja była powyżej średniej w innych ważnych grupach produktów.

Potaniały produkty energetyczne

Ceny produktów energetycznych były o 2,8 proc. niższe w marcu niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. W każdym z trzech poprzednich miesięcy, od grudnia 2024 r. do lutego 2025 r., spadek cen wyniósł 1,6 proc. W szczególności ceny paliw silnikowych (-4,6 proc.) spadły w marcu 2025 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Ceny energii dla gospodarstw domowych spadły o 1,6 proc. w tym samym okresie, przy czym konsumenci skorzystali na niższych cenach energii elektrycznej (-2,1 proc.), drewna opałowego, peletu drzewnego i innych paliw stałych (-3,5 proc.) oraz oleju opałowego (-8,4 proc.). Z drugiej strony, gaz ziemny (+3,5 proc.) i ogrzewanie sieciowe (+9,5 proc.) były droższe niż rok wcześniej.

Żywność droższa o 3 proc.

Ceny żywności wzrosły w marcu o 3,0 proc. rok do roku, po +2,4 proc. w lutym 2025 r. Wzrost cen żywności przyspieszył więc ponownie i był znacznie wyższy niż ogólna stopa inflacji. Ostatni raz wyższy wzrost cen żywności w ujęciu rok do roku odnotowano w styczniu 2024 r. (+3,8 proc. w porównaniu ze styczniem 2023 r.). Od marca 2024 r. do marca 2025 r. wzrosty cen odnotowano zwłaszcza w przypadku tłuszczów i olejów jadalnych (+9,2 proc.), owoców (+5,7 proc.) i warzyw (+5,3 proc.). Wzrosty cen cukru, dżemu, miodu i innych wyrobów cukierniczych (+4,9 proc.) oraz produktów mlecznych i jaj (+4,1 proc.) były również wyższe niż ogólna inflacja. Mniejsze wzrosty cen odnotowano również w przypadku niektórych grup żywności (tylko w języku niemieckim), takich jak pieczywo i zboża oraz mięso i przetwory mięsne (+0,9 proc. w każdym przypadku). Niższe niż przed rokiem były jedynie ceny ryb, przetworów rybnych i owoców morza (-0,4 proc.).

Usługi mocno w górę

Ceny usług (łącznie) były w marcu 2025 r. o 3,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Od marca 2024 r. do marca 2025 r. wzrosty cen odnotowano w szczególności w przypadku usług kombinowanego transportu pasażerskiego (+11,4 proc.), usług obiektów socjalnych (+10,0 proc.) i usług ubezpieczeniowych (+9,8 proc.). Znaczne wzrosty cen zaobserwowano również w przypadku usług opieki zdrowotnej dla pacjentów hospitalizowanych (+6,5 proc.), konserwacji i napraw pojazdów (+5,8 proc.) oraz usług gastronomicznych w restauracjach, kawiarniach itp. (+4,2 proc.). Czynsze netto z wyłączeniem kosztów ogrzewania również nadal stanowią główny czynnik wpływający na kształtowanie się cen usług. Przy tempie wzrostu cen na poziomie +2,1 proc. było ono nieznacznie niższe od tempa inflacji. Z kolei nadal tylko kilka usług kosztowało mniej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, na przykład loty międzynarodowe (-8,7 proc.) i usługi telekomunikacyjne (-1,1 proc.).