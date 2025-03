Bazooka fiskalna Merza cieszy rynki

Frankfurcki indeks giełdowy DAX zyskiwał w środę po południu aż 3,5 proc., a rentowność niemieckich obligacji skoczyła o ponad 20 pkt baz., do poziomu 2,72 proc. Inwestorzy reagowali w ten sposób na to, że Friedrich Merz, przyszły niemiecki kanclerz (będący przewodniczącym centroprawicowej partii CDU), opowiedział się za znacznym poluzowaniem mechanizmu „hamulca zadłużeniowego”. Ów mechanizm, obowiązujący od 2009 r., ogranicza zaciąganie nowych długów przez państwo do zaledwie 0,35 proc. PKB rocznie. CDU zgodziła się na jego zmianę w czasie negocjacji koalicyjnych, które prowadzi z socjaldemokratyczną partią SPD. Poluzowanie mechanizmu ma m.in. umożliwić stworzenie wartego 500 mld euro funduszu, który w ciągu następnych dziesięciu lat finansowałby inwestycje w infrastrukturę. Przestaną być objęte restrykcjami wydatki wojskowe przekraczające poziom 1 proc. PKB.