Duża poprawa nastrojów w unijnym przemyśle. Nieoczekiwany efekt Donalda Trumpa?

Tak jednoznacznie nie jest we Francji, gdzie wprawdzie wyraźnie poprawiło się w przemyśle (choć nadal dane i perspektywy pozostają recesyjne – spada poziom zamówień, produkcji i zatrudnienia), ale za to pogorszyło w usługach. - Gospodarka Francji rozczarowuje na początku 2025 r. - ocenia Tariq Kamal Chaudhry z Hamburg Commercial Bank. - Nie jest jednak w opłakanym stanie, na co wskazuje neutralny subindeks przyszłej produkcji. To przede wszystkim kryzys polityczny paraliżuje gospodarczo kraj – komentuje ekonomista.

„W nowy rok francuskie firmy wkroczyły w lepszych nastrojach - duża poprawa sentymentu w przemyśle. Dla tych indeksów to jednak początek drogi na północ” – komentują na portalu X ekonomiści Pekao.