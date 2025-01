Bitcoin ustanowił rekord w dzień inauguracji. Tokeny firmowane przez prezydenta i pierwszą damę mocno zyskiwały po ich emisji

Nieco wcześniej swoją „memiczną” kryptowalutę wyemitował prezydent elekt Donald Trump. Owa kryptowaluta, o nazwie $Trump, również została oparta na blockchainie Solany. O ile w sobotę zaczęła ona notowania na poziomie 2,91 USD, o tyle w niedzielę jej kurs dochodził do 72,7 USD, a w poniedziałek rano wynosił 57,6 USD. Kapitalizacja tokenu $TRUMP sięgała wówczas 11,5 mld USD.

Donald Trump w przeszłości był znany z bardzo krytycznego stosunku do kryptowalut. W trakcie swojej pierwszej kadencji nazywał je „oszustwem”. Po odejściu z Białego Domu zmienił jednak stanowisko w tej sprawie, do czego przyczynili się jego sojusznicy biznesowi i doradcy. Podczas kampanii prezydenckiej z 2024 roku przedstawiał się jako kandydat bardzo przychylny branży kryptowalutowej. Zapowiadał utworzenie w USA narodowej rezerwy kryptowalut. Emitował też swoje NFT, w postaci kart kolekcjonerskich ze swoim wizerunkiem. Po zwycięstwie wyborczym nominował Paula Atkinsa, regulatora przychylnego kryptowalutom, na nowego przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Wygrana Trumpa stała się silnym impulsem do wzrostu notowań kryptowalut. Hk