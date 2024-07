Bruksela zbada losy inwestycji poza UE

Europa jest ślepa na losy inwestycji lokowanych poza granicami Unii Europejskiej i ten problem staje się coraz bardziej palący. Opublikowane właśnie wyniki konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską wskazują, że to się zmieni, będziemy monitorować losy inwestycji dokonywanych przez europejskich inwestorów, UE zyska nowe narzędzie na kształt tego, które pozwala na prześwietlenie inwestycji na terenie UE przez nieeuropejski kapitał. Ryzyk i scenariuszy, co może pójść źle przy takiej inwestycji, jest długa lista, a samo zjawisko także jest niebagatelne. W ciągu dekady 2013–2022 firmy z UE dokonały ok. 12,8 tys. transakcji łączenia i przejęcia w państwach trzecich, na kwotę 1,3 bln euro, a także aż 26 tys. transakcji inwestycyjnych z kapitałem wysokiego ryzyka o łącznej wartości 408 mln euro.