Rosja/Chiny. Chińskie firmy i banki obawiają się sankcji?

Marcowy spadek eksportu z Chin do Rosji został odnotowany w statystykach chińskiego urzędu celnego. Eksport ten zmniejszył się po raz pierwszy od czerwca 2022 r. Według agencji Bloomberg rosyjskie władze postrzegają ten spadek jako jedynie tymczasowy. Statystyki wskazują jednak, że od końcówki zeszłego roku eksport z Chin do Rosji wyraźnie zaczął zwalniać. Rosyjskie oficjalne statystyki mówią natomiast, że w marcu cały import do Rosji zmniejszył się o 18 proc. rok do roku.