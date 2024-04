Turecki bank centralny nadal ma problem z okiełznaniem drożyzny

Licząc miesiąc do miesiąca, inflacja konsumencka wyniosła w marcu w Turcji 3,16 proc. Najmocniej ceny wówczas wzrosły w sektorze edukacji – o 13 proc. (104 proc. rok do roku). Kolejne miejsca zajęły pod tym względem: telekomunikacja (+5,6 proc.) i branża hotelarsko-restauracyjna (+3,9 proc.). Tymczasem inflacja producencka przyspieszyła z 47,3 proc. w lutym do 51,5 proc. w marcu.

Wzrost cen w Turcji przyspiesza pomimo tego, że bank centralny bardzo agresywnie zacieśnia politykę pieniężną. Od czerwca zeszłego roku podniósł on główną stopę procentową już dziewięciokrotnie. Gdy zaczynał cykl podwyżek, główna stopa wynosiła 8,5 proc., a inflacja konsumencka sięgała 38,2 proc. W marcu Bank Centralny Republiki Turcji niespodziewanie podniósł główną stopę o 5 pkt proc., do 50 proc. Wzrost inflacji sprawia, że kolejne podwyżki są możliwe. Do następnej może dojść już 25 kwietnia, czyli na najbliższym posiedzeniu banku centralnego.