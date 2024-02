Czy luty rozczaruje inwestorów?

Czytaj więcej Parkiet PLUS Udany styczeń na ogół dobrze wróży Wall Street na cały (wyborczy) rok Wzrost S&P 500 w styczniu zapowiadał w 83 proc. przypadków w powojennej historii zwyżkę też w pozostałej części roku. A w odniesieniu wyłącznie do lat z wyborami prezydenckimi statystyki są jeszcze bardziej jednoznaczne – w każdym przypadku S&P 500 zyskiwał po udanym pierwszym miesiącu roku. Na krótką metę widać zaś pole do korwekty.

– Luty statystycznie jest drugim najsłabszym miesiącem na GPW po wrześniu. Z drugiej strony czwarty rok cyklu prezydenckiego w USA sprzyja zwyżkom do połowy lutego. Reasumując, po słabym styczniu br. jest potencjał do odreagowania do połowy lutego, a druga połowa lutego może być bardziej zmienna z powodu wpływu bliskości wygasania marcowych kontraktów – wskazuje w rozmowie z „Parkietem” Sobiesław Kozłowski, szef działu analiz Noble Securities.

– Mamy na rynku do czynienia z mentalnością stadną. To całkiem nierealistyczne. Jeśli inwestorzy wciąż kupują akcje wielkich spółek technologicznych przy takich poziomach wycen, to proszą się o kłopoty – ocenia Nick Giacoumakis, prezes funduszu NEIRG Wealth Management.

Część ekspertów wskazuje wręcz, że korekta bardzo przydałaby się amerykańskiemu rynkowi akcji, gdyż byłaby dobrą okazją do zakupów. – Naprawdę mam nadzieję, że wkrótce na rynku dojdzie do korekty. Początkowo może ona sprawić, że poczujemy się gorzej, ale mam mnóstwo pieniędzy, które muszą zacząć pracować dla klientów. Wykorzystam więc przecenę do zakupów – twierdzi Nancy Tengler, dyrektor inwestycyjna w firmie Laffer Tengler Investments.

Niespodzianki wynikowe

Na nastroje inwestorów wpływa m.in. sezon wyników w USA. Do wtorkowego otwarcia sesji raporty za czwarty kwartał przedstawiły 242 spółki z indeksu S&P 500. Według wyliczeń analityków firmy FactSet raporty te sugerują, że zyski na akcje spółek z tego indeksu wzrosły w czwartym kwartale o 1,6 proc. Ogólnie 78 proc. firm miało ten wskaźnik lepszy od prognoz.

Sezon wyników trwa również na giełdzie warszawskiej. – Jego początek jest obiecujący. Nie brakuje przykładów spółek, szczególnie z grona małych i średnich firm, których notowania po publikacji szacunkowych wyników za czwarty kwartał wyznaczyły historyczne szczyty. Oczywiście po zwyżkach, jakie obserwowaliśmy na przełomie stycznia i lutego, może dojść do uspokojenia nastrojów, natomiast pozytywnie postrzegamy perspektywy polskiego rynku akcji – uważa Dominik Osowski, analityk BNP Paribas. współpraca: KMK