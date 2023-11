W październiku inflacja w Niemczech najniżej od 27 miesięcy

Spadek inflacji nastąpił dzięki spowolnieniu wzrostu cen żywności i spadkowi cen energii. Jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), ceny konsumpcyjne wzrosły w październiku o 3,8 proc. rok do roku, po wzroście o 4,5 proc. we wrześniu. Odczyt jest zgodny ze wstępnymi szacunkami opublikowanymi przez Destatis pod koniec października i konsensusem ekonomistów ankietowanych przez The Wall Street Journal.

Reklama

Pomimo spadku inflacja utrzymała się powyżej wartości średnio- i długoterminowych, stwierdziła Ruth Brand, prezes Destatis.

– W szczególności konsumenci w dalszym ciągu odczuwają wyższe ceny żywności i energii, które wzrosły podczas przedłużającego się okresu wojny i kryzysu – powiedziała Brand. Wzrost cen na poziomie konsumenta jest obecnie nieco łagodniejszy. – Roczna stopa inflacji cen żywności w dalszym ciągu słabnie, a większość produktów energetycznych w ciągu roku nawet potaniała – dodała

Ceny surowców energetycznych ukształtowały się o 3,2 proc. poniżej poziomu z tego samego miesiąca roku poprzedniego i tym samym osłabiły inflację. We wrześniu inflacja cen energii nadal utrzymywała się na poziomie +1,0 proc. Poprzednio ceny energii ostatni raz spadły rok do roku w styczniu 2021 r. (-2,0 proc. w porównaniu do stycznia 2020 r.). Czynnikiem decydującym o zauważalnym spadku cen w październiku był bardzo wysoki poziom cen energii w poprzednim roku wojny i kryzysu (efekt bazy). Szczególnie widoczne jest to w przypadku paliw, które w październiku były o 7,7 proc. tańsze niż rok wcześniej. Ceny energii dla gospodarstw domowych pozostały w tym samym okresie na niemal stałym poziomie (+0,1 proc. w porównaniu z październikiem 2022 r.). Przykładowo lekki olej opałowy (-28,2 proc.) i gaz ziemny (-13,0 proc.) były dla konsumentów znacząco tańsze w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Jednak w październiku 2023 r. energia elektryczna była nadal zauważalnie droższa i wyniosła +4,7 proc. niż rok wcześniej.