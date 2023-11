Niemcy. Przemysł rozczarował

Spadek produkcji przemysłowej w RFN wyniósł we wrześniu o 1,4 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy średnio prognozowano, że sięgnie on tyle samo co w sierpniu, czyli tylko 0,1 proc. Spadek liczony rok do roku przyspieszył natomiast z 1,9 proc. w sierpniu do 3,7 proc. we wrześniu, podczas gdy oczekiwano, że sięgnie on 2,7 proc. To już kolejne dane wskazujące na osłabienie największej gospodarki strefy euro.

Z danych opublikowanych przez niemiecki urząd statystyczny wynika, że szczególnie mocno spadła we wrześniu produkcja w przemyśle farmaceutycznym (o 9,2 proc. m./m.), motoryzacyjnym (o 5 proc.) i w firmach wytwarzających sprzęt elektryczny (o 4,4 proc.). W branży motoryzacyjnej była ona niższa o 13,5 proc. niż w szczycie osiągniętym przed pandemią. Wyraźnie więc widać, że ten sektor ma poważne problemy z powrotem do wzrostu.