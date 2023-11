Niespodziewany wzrost importu daje nadzieję na ożywienie

Chiński import niespodziewanie wzrósł w październiku o 3 proc. rok do roku. Była to pierwsza jego zwyżka od lutego, a średnio spodziewano się, że dojdzie do spadku o 4,8 proc. Czy to oznaka długo oczekiwanego ożywienia gospodarki chińskiej? Dane dotyczące handlu zagranicznego Państwa Środka nie były aż tak jednoznaczne. Eksport spadł bowiem o 6,4 proc., podczas gdy średnio oczekiwano jego spadku tylko o 3,3 proc. Kurczy się on nieprzerwanie od maja, a przecież był jak dotąd jednym z głównych silników wzrostu gospodarczego Chin.